Белгия открива почетно консулство във Варна

Консулският окръг ще обхваща областите Варна, Добрич и Бургас, а почетен консул ще бъде Дирк Пергот

Министерският съвет даде съгласие Кралство Белгия да открие почетно консулство в България със седалище във Варна.

Консулският окръг на новото представителство ще обхваща областите Варна, Добрич и Бургас.

Функциите на почетен консул ще бъдат изпълнявани от белгийския гражданин Дирк Пергот. Той има дългогодишен професионален опит в областта на пристанищното управление и пристанищните операции.

Пергот притежава експертиза и в развитието на стартиращи компании, стратегическото планиране, търговията, транспорта и логистиката.

Очаква се откриването на почетното консулство да допринесе за развитието на двустранните отношения между България и Белгия, включително чрез насърчаване на икономическото и институционалното сътрудничество.

Сред целите са още разширяване на контактите между бизнеса и задълбочаване на връзките между гражданите и институциите на двете държави.