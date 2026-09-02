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Белгия открива почетно консулство във Варна

Недялко Тенев

Консулският окръг ще обхваща областите Варна, Добрич и Бургас, а почетен консул ще бъде Дирк Пергот

Министерският съвет даде съгласие Кралство Белгия да открие почетно консулство в България със седалище във Варна.

Консулският окръг на новото представителство ще обхваща областите Варна, Добрич и Бургас.

Функциите на почетен консул ще бъдат изпълнявани от белгийския гражданин Дирк Пергот. Той има дългогодишен професионален опит в областта на пристанищното управление и пристанищните операции.

Пергот притежава експертиза и в развитието на стартиращи компании, стратегическото планиране, търговията, транспорта и логистиката.

Очаква се откриването на почетното консулство да допринесе за развитието на двустранните отношения между България и Белгия, включително чрез насърчаване на икономическото и институционалното сътрудничество.

Сред целите са още разширяване на контактите между бизнеса и задълбочаване на връзките между гражданите и институциите на двете държави.

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