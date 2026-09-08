ББР е първата банка в България, присъединила се към инициативата PCAF

Банката ще прилага международно призната методология за изчисляване и отчитане на финансираните емисии на парникови газове

Българската банка за развитие (ББР) е първата финансова институция в България, която се присъедини към Партньорството за отчитане на въглеродните емисии във финансовия сектор (Partnership for Carbon Accounting Financials – PCAF). Това е част от усилията на банката за прилагане на добри международни практики в областта на устойчивото финансиране и управлението на климатичните рискове.

PCAF е глобална инициатива, която обединява финансови институции с цел въвеждане на хармонизиран подход за изчисляване и оповестяване на емисиите на парникови газове, свързани с кредитната дейност. Инициативата стартира през 2015 г. и обединява над 770 финансови институции от цял свят, сред които национални банки за развитие като BGK, CDP, BpiFrance, British Business Bank и други.

Участниците в PCAF разработват и прилагат Глобалния стандарт за отчитане и докладване на емисиите на парникови газове за финансовия сектор (Global GHG Accounting and Reporting Standard for the Financial Industry).

Членството в PCAF ще позволи на ББР да измерва и проследява въглеродния отпечатък, свързан с финансовата й дейност, като същевременно повишава прозрачността по отношение на въздействието на кредитната и инвестиционната дейност върху климата.