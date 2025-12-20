Българското председателството на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество бе официално закрито

На 19 декември 2025г. се проведе заключителната среща на формат Комитет външни министри на държавите-членки на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество (ОЧИС), с която официално бе закрито Българското председателство на Организацията.

Срещата, която бе проведена в онлайн формат, бе председателствана от г-жа Елена Шекерлетова, заместник-министърът на външните работи, която в приветственото си слово открои ролята на ОЧИС като ефективен модел за многостранно икономическо сътрудничество.

Заместник министър Шекерлетова подчерта, че в рамките на председателството си България е работила последователно и целенасочено за задълбочаване на регионалното сътрудничеството и колективната ангажираност към общите предизвикателства пред широкия Черноморски регион, както и за успешно изпълнение на заложените приоритети. Изрази благодарността си за оказаната подкрепа от държавите членки на ОЧИС и от ГС на ОЧИС, посланик Лазар Команеску и пожела успех на Грузия, която от 01 януари 2026 г. поема ротационното председателство на ОЧИС, подчертавайки че чрез съвместни усилия Черноморския регион може да се превърне в зона на мир, стабилност, икономическо развитие и добросъседство.

В рамките на председателството бяха проведени над 50 събития и инициативи.

Facebook

Twitter



Shares