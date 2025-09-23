Българските Военновъздушни сили са домакин на международната летателна тренировка „European Spartan Exercise 2025“
Седмото издание на международната летателна тренировка „European Spartan Exercise 2025“ (ESE 2025) бе открито тържествено днес, 23 септември, в 22-ра авиационна база в Безмер.
В нея ще вземат участие екипажи на военновъздушните сили на България, Италия, Испания, Гърция и Литва.
Международната летателна тренировка се провежда в рамките на програмното споразумение между операторите на самолети C-27J от държави членки на ЕС и ще продължи до 3 октомври 2025 г. За пръв път ще вземат участие и държави, опериращи със самолети Casa C-295.
„European Spartan Exercise“ доказа своя практически и ефективен принос през годините за обмяна на международен опит с изпълнението на широк спектър специални задачи и мисии от летателните екипажи на транспортната авиация“, каза в своето обръщение към участниците командирът на 16-та авиационна авиобаза в София и ръководител на ESE 2025 полковник Лазарин Лазаров. Той подчерта, че всички етапи от подготовката, съвместното планиране и провеждането на учението предоставят уникална възможност за съюзниците да усъвършенстват своя организационен опит и тактически умения, като допринасят за укрепване на доверието и способностите на коалиционните партньори за участие в съвместни операции.
Заместник-ръководителят на ESE 2025 подполковник Денис Иноченти акцентира върху амбицията настоящата тренировка да се превърне в още по-динамична тренировъчна среда за летателния и инженерно-технически състав с включването и на транспортните самолети Casa C-295.