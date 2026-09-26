Българският патриарх отправи молитва за мир в Светата земя при посещението си в Йерусалим
При първото си мирно посещение в Светия Сион българският църковен предстоятел благодари за братския прием и призова за помирение, единство и прекратяване на страданията от войните
Българският патриарх отправи молитва за мир в Светата земя и целия свят по време на първото си мирно посещение в Светия Сион.
В словото си той изрази признателност към предстоятеля на Йерусалимския патриаршески престол за топлия братски прием и подчерта духовното значение на посещението в едни от най-светите места за християнския свят.
„Тук, пред страшната Голгота и Пресветия Гроб, чувстваме още по-дълбоко, че надеждата на Църквата се основава на животворящия Кръст и на живоносното Възкресение на нашия Господ Иисус Христос“, се казва в словото.
Духовните връзки между Йерусалим и България
Особено място беше отделено на многовековното християнско присъствие на българския народ и отношенията между православните църкви.
Българският патриарх предаде любовта и сърдечните благопожелания на Българската православна църква и определи срещата като възможност за обновяване на здравите духовни връзки между Йерусалим и България.
Той отправи благодарност и към Божигробското братство за неговото служение в най-светите за християнството места.
Молитва за мир в Светата земя и света
В дните около празника Всемирно въздвижение на Честния и Животворящ Кръст беше отправена специална молитва за хората, страдащи от войни, насилие, разрушения, несигурност и страх.
„Нека Неговият Кръст, това „оръжие на мира“, да пропъжда всеки страх и да води и нас към помирение, братско единомислие и съхраняване на жадуваното единство на Църквата“, гласи посланието.
Отличие с ордена на Кръста на Пресветия Гроб Господен
По време на посещението българският църковен предстоятел получи ордена на Кръста на Пресветия Гроб Господен.
Той благодари за оказаната чест и определи свещеното отличие като израз на братска любов към него и към Българската православна църква.
В края на словото си патриархът пожела здраве, сили и дългоденствие на предстоятеля на Йерусалимския патриаршески престол и отправи благопожелания към цялото Божигробско братство.
„Нека Бог на мира благославя Светия Сион, нашите Църкви и всички народи по земята“, завършва посланието.