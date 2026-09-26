Българският патриарх отправи молитва за мир в Светата земя при посещението си в Йерусалим

При първото си мирно посещение в Светия Сион българският църковен предстоятел благодари за братския прием и призова за помирение, единство и прекратяване на страданията от войните

Българският патриарх отправи молитва за мир в Светата земя и целия свят по време на първото си мирно посещение в Светия Сион.

В словото си той изрази признателност към предстоятеля на Йерусалимския патриаршески престол за топлия братски прием и подчерта духовното значение на посещението в едни от най-светите места за християнския свят.

„Тук, пред страшната Голгота и Пресветия Гроб, чувстваме още по-дълбоко, че надеждата на Църквата се основава на животворящия Кръст и на живоносното Възкресение на нашия Господ Иисус Христос“, се казва в словото.

Духовните връзки между Йерусалим и България

Особено място беше отделено на многовековното християнско присъствие на българския народ и отношенията между православните църкви.

Българският патриарх предаде любовта и сърдечните благопожелания на Българската православна църква и определи срещата като възможност за обновяване на здравите духовни връзки между Йерусалим и България.

Той отправи благодарност и към Божигробското братство за неговото служение в най-светите за християнството места.

Молитва за мир в Светата земя и света

В дните около празника Всемирно въздвижение на Честния и Животворящ Кръст беше отправена специална молитва за хората, страдащи от войни, насилие, разрушения, несигурност и страх.

„Нека Неговият Кръст, това „оръжие на мира“, да пропъжда всеки страх и да води и нас към помирение, братско единомислие и съхраняване на жадуваното единство на Църквата“, гласи посланието.

Отличие с ордена на Кръста на Пресветия Гроб Господен

По време на посещението българският църковен предстоятел получи ордена на Кръста на Пресветия Гроб Господен.

Той благодари за оказаната чест и определи свещеното отличие като израз на братска любов към него и към Българската православна църква.

В края на словото си патриархът пожела здраве, сили и дългоденствие на предстоятеля на Йерусалимския патриаршески престол и отправи благопожелания към цялото Божигробско братство.

„Нека Бог на мира благославя Светия Сион, нашите Църкви и всички народи по земята“, завършва посланието.