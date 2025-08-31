Българският патриарх Даниил възглави светата Литургия в град Бобошево в 12 Неделя след Петдесетница

В неделния ден, когато се чества празникът Полагане честния пояс на Пресвета Богородица, Негово Светейшество Софийският митрополит и Български патриарх Даниил възглави празничната света Литургия в храм „Успение на Пресвета Богородица“ в град Бобошево.

Посещението на патриарх Даниил в града е първо след неговия избор за Български патриарх и Софийски митрополит.

По време на светата Литургия Негово Светейшество съслужи с Негово Преосвещенство Браницкия епископ Йоан – първи викарий на Софийския митрополит, ставрофорен иконом Георги Паликарски – архиерейски наместник на Дупнишка духовна околия, свещеник Георги Иванов, свещеник Георги Граховски, свещеник Стефан Игнатов, свещеник Николай Евгениев и протодякон Иван Петков. Песнопенията на утринното богослужение бяха изпълнени от ученици от Софийската духовна семинария, а на светата Литургия от детския хор „Св. Серафим Софийски“.

„Христовите заповеди не са, за да ни са товар, не са, за да ни обременяват. Христовите заповеди са, за да ни разтоварят от бремето на греховете, да се разтоварят душите ни от тази пристрастеност да мислим само за земното, да се уповаваме на неща, които не ни ползват“, каза в словото си патриарх Даниил и допълни, че „мнозина идват в храма, палят свещичка, прекръстят се, целунат иконата. Вътре има служба, но те излизат и казват, че са запалили свещичка в неделния ден, и отидат в кафенето, на пикник и казват: „Аз изпълних задължението си. Не съм откраднал, не съм убил, лошо не правя, на никой лошо не съм направил“. Това ще го чуете от почти всеки човек. В същото време обаче, ако си зададем въпроса – А Бога обичаме ли? Оставаме ли насаме, пет минути само, вкъщи да се помолим? Всичко друго да оставим, да застанем пред Бога, да Му благодарим, да се помолим, да Го прославим. Да кажем: Господи, помогни! Господ е казал, че без Него не можем да вършим нищо“, каза патриарх Даниил.

В словото си той даде примера и живота на св. Йоан Рилски, който се подвизавал в Рилската пустиня и е жив пример не само на жителите на град Бобошево, които са в близост до Рилския манастир, но и е пример за всички православни християни. „Той оставил дом, семейство и имущество, и отишъл в планината, като станал по-беден от всички бедни човеци… Той не е имал какво да сложи на своята трапеза, но се е хранел само с диви треви. Св. Йоан обаче се счита за по-богат и действително е показал, че е по-богат, защото се е обогатил с Божията благодат. Той е получил вечния живот, братя и сестри, още приживе с този дар на чудотворство е показал, че духовното богатство превъзхожда материалното такова. Жив пример е за нас св. Йоан“, каза още патриарх Даниил.

В края на богосужението поздравление към Негово Светейшество отправи и кметът на града Стефан Тачев, който благодари за визитата на патриарх Даниил в Бобошево, както и благословението, което той дава на жителите на града, като изрази подкрепата на местната власт за развитието на духовния животв града и епархията.

Текст и снимки: Ангел Карадаков

Facebook

Twitter



Shares