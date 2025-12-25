Българският патриарх Даниил възглави празнично богослужение за Бъдни вечер в Патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски“

„Бог дойде и ни намери – нас, изгубилите се в бездната на неверието и суетата, в отчаянието, немощта, враждата, гибелта. Бог стана човек и изцери човека, той ни показа кои сме – Христови люде, Божии чеда, небесни човеци. Той ни показа и пътя, който единствен води към него, за да бъдем негови чеда. Пътят на смирената, искрена и жертвоготовна любов“, с тези думи се обърна Негово Светейшество Българският патриарх Даниил преди началото на тържественото богослужение в навечерието на празника Рождество Христово, което той възглави в ПКСХП „Св. Александър Невски“.

Той бе в съслужение с Техни Преосвещенства Мелнишкия епископ Герасим – гл. секретар на Св. Синод, Браницкия епископ Йоан – първи викарий на Софийския митрополит, Знеполски епископ Мелетий – ректор на Софийската духовна семинария, столични свещеници и храмовото духовенство, както и протодякон Деян Коруновски.

В края на тържественото богослужение патриарх Даниил прочете в своето обръщение за Бъдни вечер, в което каза: „В дните на безпокойство и несигурност, вражди, войни и разединение, в които живеем, нека винаги се стремим в лицето на нашите братя и сестри да откриваме Христовия образ, защото Христос Бог е с нас! Да ги обичаме с Христова любов, защото Той ни даде такъв пример. Да им прощаваме, както Христос прощава нашите безбройни прегрешения. Да проявяваме милосърдие, както Той проявява безкрайната Си щедрост спрямо нас. Да придобиваме мирен Христов дух за наше спасение и да послужим така за спасението на мнозина!“

Богослужбата бе излъчвана и на живо в ефира на БНТ1. Тържествената св. Литургия за Рождество Христово ще започне днес от 9,30 часа.

Текст и снимки: Ангел Карадаков

