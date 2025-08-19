Българският патриарх Даниил възглави празничната света Литургия в Рилската света обител по повод Успение на преп. Йоан Рилски Чудотворец

Днес честваме един празник, който не е престанал да се чества в продължение на 1079 години.

От онзи 18 август 946 г., когато преподобният и богоносен отец Йоан Пустиножител Рилски Чудотворец преминава от тленния живот във вечния, когато Господ приема пречистата му душа и благословението на свети Йоан оттогава изобилно пребъдва тук в мястото на неговите подвизи и из цялата наша земя“, каза в словото си Негово Светейшество Българският патриарх Даниил, който възглави празничната света Литургия в Рилската света обител по повод празника Успение на преп. Йоан Рилски Чудотворец.

Негово Светейшество съслужи с Негово Високопреосвещенство Неврокопския митрополит Серафим и с Техни Преосвещенства Адрианополския епископ Евлогий – игумен на Рилската света обител, Велбъждски епископ Исаак – втори викарий на Софийския митрополит и Агатополския епископ Йеротей, братя на Рилската света обител и гостуващи свещеници, както и дякони, водени от протодякон Деян Коруновски. Песнопенията бяха изпълнени от църковни певци под ръководството на д-р Андрей Касабов.

„От всички съкровища, които имаме като Църква и като народ, определено едно от най-драгоценните е св. Йоан Рилски, заедно с всички светии просияли в нашия род, това е най-голямото ни духовно наследство“, каза патриарх Даниил и допълни, че Бог желае човек да очиства душата си и да променя своя живот към по-добро, като страни от всякакви страсти и грехове.

„Никога не е преставала почитта на нашия народ към св. Йоан Рилски – дори през най-трудните години молитвите на светеца са довеждали тук от близо и далеч не само наши сънародници, но и хора от близки и далечни краища на света. Това е и начинът ние да станем приемници на тази благодат, която св. Йоан Рилски е придобил… Да пазим, братя и сестри, примера и завета, които св. Йоан Рилски ни е оставил“, каза още Негово Светейшество.

Празничният ден завърши с многолетствие, а стотиците богомолци, изпълнили съборния храм на Рилската света обител имаха възможността да се поклонят и помолят пред мощите на дивния Божий угодник св. Йоан, както и пред чудотворната икона на Майката Божия – „Осеновица“.

Текст и снимки: Ангел Карадаков

