вторник, декември 16, 2025
България

Българският патриарх Даниил ще отслужи водосвет и ще връчи дарение на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ"

Редактор

На 17 декември в навечерието на Рождественските празници Негово Светейшество Българският патриарх Даниил ще връчи дарение от името на Св. Синод на БПЦ за Детското УНГ отделение на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, както и заедно с Негово Високопреосвещенство Ловчанския митрополит Гавриил – ръководител на Културно-просветния отдел на БПЦ, ще отслужи тържествен водосвет за здравето на служителите и лекуващите се в болницата пациенти.

Духовниците ще посетят Клиниката по детска клинична хематология и онкология и Детското УНГ отделение за благословия на лекуващите се в тях деца.

Начало на водосвета: 11:00 часа – Централното фоайе на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“

