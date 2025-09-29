Българският патриарх Даниил се срещна с министъра на образованието и религиозните култове на Република Гърция

След като пристигна в Солун по повод тържествата за стогодишнината на богословското списание „Теология“ Негово Светейшество Българският патриарх Даниил проведе среща с министъра на образованието и религиозните култове на Република Гърция г-жа София Захараки.

По време на срещата бяха споделени и изтъкнати добрите взаимоотношения между народите и Православните църкви на Гърция и България. Беше отбелязано и активното сътрудничество между двата народа в най-различни области като поклонническия туризъм и програмите, свързани с обучението на студенти от двете държави. „Гърция традиционно е била средище за обучение на студенти по богословие. Изразяваме нашата благодарност за това, че наши студенти се обучават в гръцки богословски учебни заведения“, каза патриарх Даниил и сподели, че и тази година Българската православна църква е изпратила млади хора, които да се обучават в Солунския и в Атинския университети и да напредват в богословското познание.

Министър Захараки сподели различни добри практики и дейности на Министерството на образованието и религиозните култове на Гърция, сред които и новата образователна програма за кандидат-клирици, започнала през 2024 г. Министерството на образованието помага и насърчава млади мъже, които желаят да се посветят на свещеническо служение. На срещата беше обсъден подробно дългогодишният опит на Гърция в преподаването на предмета „Религия – Православие“ като задължителен в системата на средното образование.

Двете страни се обединиха около извода, че съвременните предизвикателства не трябва да обезсърчават хората от търсенето на знанията и Бога, както и че общуването е един от начините, чрез които се преодоляват много проблеми. Срещата завърши с пожелания за спорна работа в полето на науката, както и бяха споделени различни идеи за съвместни бъдещи проекти и инициативи.

Текст и снимки: Ангел Карадаков

Facebook

Twitter



Shares