Българският патриарх Даниил отслужи водосвет за първия учебен ден

С водосвет, отслужен от Негово Светейшество Софийския митрополит и Български патриарх Даниил, започна откриването на новата учебна година за столичното 51 СУ „Елисавета Багряна“.

В извършването на водосвета взеха също участие протойерей Антоний Милушев и протодякон Иван Петков.

Патриарх Даниил бе посрещнат от директора на училището инж. д-р Веселин Стефанов, като сред присъстващите лица бяха Цвета Николаева – кмет на район „Красно село“, д-р Анелия Андреева – директор на Националния инспекторат по образованието, представители на РУО София-град, проф. Николай Стоименов – директор на Института по информационни и комуникационни технологии към БАН, директори на детски градини и други.

Негово Светейшество поздрави учителите и стотиците ученици с настъпването на новата учебна година, обръщайки се към децата с думите:

„Всички сме изпитвали вълнението, когато на този ден забие звънецът и седнем зад ученическите чинове; пред нас предстоят много нови неща, срещаме се със знанието и опознаването на света около нас, във взаимоотношенията едни с други, опознаваме и себе си и малко по малко намираме своето място в обществото.

Свети апостол Павел ни казва: да имам пълно знание за всички неща и такава силна вяра, че да мога и планини да преместям, – щом любов нямам, нищо не съм (I Кор. 13:2). Едновременно с усвояването на знанието, нашето осъществяване като човеци се извършва и чрез възрастването ни в добродетелния живот. Ако нямаме благодарност към своите родители, вярност в приятелството, ако нямаме прилежност в заниманията, уважение един към друг и към учителите, които всеотдайно се стремят да ни въведат в света на познанието – каквото и знание да усвоим, то ще бъде нетрайно, несигурно и няма да принесе полза на самите нас, ще се окаже безполезно. Ако едновременно с усвояването на естествените науки възрастваме в благодарността, уважението и любов едни към други, то в нашия живот винаги ще ни съпътства Божието благословение и ще се трудим с радост, както и Св. Писание свидетелства, че на праведника всичко му съдейства към добро (срв. Рим 8:28)“.

Поздравителни адреси бяха отправени от официалните лица, както и от секретаря по културните въпроси в посолството на Япония в България – Кенто Мураки, който отбеляза, че в училището ще бъде въведен профил с изучаване на японски като втори чужд език.

Тържествената програма продължи с изпълнения на училищни вокални и танцови състави.

Текст, снимки и видео: Софийска света митрополия

