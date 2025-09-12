Българският патриарх Даниил отслужи водосвет по повод връщането на реставрираните паметни плочи от входа на ПКСХП „Св. Александър Невски“

След седемдесет и пет години паметните плочи, които са били поставени на входа на Патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски“ при нейното освещаване през 1912 година, бяха реставрирани и тържествено върнати на храм-паметника.

По този повод Негово Светейшество Българският патриарх Даниил отслужи празничен водосвет в съслужение с Негово Високопреосвещенство Великотърновския митрополит Григорий и Негово Преосвещенство Мелнишкия епископ Герасим – гл. секретар на Св. Синод и председател на църковното настоятелство при катедралата, ставр. ик. Костадин Гаврилов, протодякон Иван Петков и дякон Кръстан Стойчев.

Молитвено участие взеха Негово Високопреосвещенство Русенският митрополит Наум, Н.В. цар Симеон II, Н.Ц.В. княз Борис Търновски, инициаторите за възстановяването на плочите, спомоществователи, политици и общественици.

„Днес имаме тази радост да извършим това възстановяване на една историческа правда. Тези паметни плочи, които през 1912 година са били подготвени и поставени от двете страни на входа на катедралния храм „Св. Александър Невски“ са памет за поставянето на основния камък и построяването на храма“, каза в словото си Негово Светейшество. Той допълни, че „тези плочи стоят от двете страни на входа на катедралата до 1950 година. С кратки слова увековечават желанието, труда, саможертвата, усилията на толкова наши предци – държавници, строители, политици, и обикновен народ в памет именно на тези събития. След промяната на държавния строй през 1944 г. новата власт, която живее с една нова идеология, нови виждания за социалния ред, в които виждания думите – цар, император бяха нещо омразно, нещо сякаш противно на човечеството, тези плочи са били отстранени, като на тяхно място са поставени други с променен текст, вече според новата идеология и новия държавен строй“, каза още патриарх Даниил.

Тържественото богослужение завърши с многолетствие, а песнопенията бяха изпълнени от квартета на храма с диригент Иван Янакиев. След това пред медиите патриарх Даниил допълни, че „днешното събитие е едно възстановяване на историческата правда“. По думите му ако отричаме онези, от които сме произлезли, то ние нямаме бъдеще. „Трябва да се научим да живеем в мир с онова, което е било част от нашата история, защото иначе живеем с изкуствена представа за себе си. Винаги сме податливи на всякакви внушения, които и в днешно време се опитват да объркат човеците, а от това никой няма полза“, каза още патриарх Даниил.

Н.В. цар Симеон II сподели, че като народ трябва да уважаваме историята си. “С това се гради и самочувствието на нацията и на хората въобще… За мен важното е да се гордеем с нашето минало и да гледаме напред с увереност“, каза още той.

Пред официалния сайт на Св. Синод инициаторът на възстановяването на паметните плочи историкът Мълвина Господинова сподели, че в началото на деветдесетте години на миналия век научава за тяхното съществуване, като към онзи момент те се съхранявали в подземията на храма. „Слава Богу, благодарение на благословението на Св. Синод, на Негово Величество, който много подкрепи инициативата и ето днес ги виждаме възстановени в истинския им блясък“, сподели тя.

Надписите на паметните плочи, поставени в началото на миналия век, са изготвени от проф. Беньо Цонев, академик Васил Златарски и от директора на Археологическия музей проф. Богдан Филов. С тези плочи се отдава почит на решението на Първото народно събрание в Търново през 1879 г., в София да бъде построен храм с името на св. Александър Невски по повод Освобождението на България. Оригиналните плочи ще бъдат поставени на стойки до южната част на олтара на патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски“, а до тях ще бъде положен паметният дарителски надпис.

Текст, снимки и видео: Ангел Карадаков

Facebook

Twitter



Shares