Българският патриарх Даниил отслужи Молебен канон към Пресвета Богородица в столичния храм „Св. Параскева“

Радваме се в това време на Богородичния пост, след вечерното богослужение, да отслужваме Канона към Пресвета Богородица.

Да се обръщаме към нея с възхвала, с молитва, за да помага със своите молитви за прошка на греховете ни, както и да ни подкрепя в ежедневието ни и да ни избавя от всякакви беди, защото тя като майка на Господ Иисус Христос има голямо дръзновение пред Него и ни помага“, каза в словото си Негово Светейшество Софийският митрополит и Български патриарх Даниил.

Той възглави вечерното богослужение с Молебен канон към Пресвета Богородица в столичния храм „Св. Параскева“, като съслужи с храмовото духовенство и свещеници от столицата, а молитвено участие в богослужението взе и Негово Преосвещенство Браницкият епископ Йоан – първи викарий на Софийския митрополит.

В словото си Негово Светейшество обърна внимание на духовния подвиг, който Майката Божия има, както и нейното силно застъпничество за човеците. „Светите отци ни казват, че Пресвета Богородица е първият монах, показала плода на девството, показала живота, който се разкрива в девството и живота, който е посветен за придобиване на небесните блага. В пълнота тя разкрива този целомъдрен начин на живот и поставя началото на този подвиг за хиляди и милиони човеци, които са я последвали в този нейн подвиг“, каза още патриарх Даниил.

По думите му Майката Божия дава пример за всички православни християни как да устояват на изкушенията, на клеветите, на изпитанията в живота и как да бъдат верни на Бога и да се доверяват на Неговия благ промисъл.

„Никой не може да устои на духовната борба, ако не стои във вярата“, каза в словото си Негово Светейшество.

Текст и снимки: Ангел Карадаков

Facebook

Twitter



Shares