Българският патриарх Даниил оглави тържествена Литургия за 1700 години от намирането на Кръста Господен

Стотици православни християни се включиха в духовните тържества в София, а вярващите се поклониха пред частица от светия Кръст

С тържествена света Литургия в Патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски“ беше отбелязана 1700-годишнината от намирането на светия и животворящ Кръст Господен. Богослужението на 13 септември бе възглавено от Българския патриарх и Софийски митрополит Даниил.

Тържествата започнаха още на 12 септември с литийно шествие по централни столични булеварди, в което се включиха стотици православни християни. По време на литията в катедралата беше донесена частица от светия Кръст.

На следващия ден, по решение на Светия Синод на Българската православна църква – Българска Патриаршия, бе отслужена празничната света Литургия. Заедно с патриарх Даниил съслужиха митрополити, епископи, архимандрити, столични свещеници и духовенството на катедралата.

Преди началото на богослужението патриарх Даниил посочи, че в Неделята преди Въздвижение християните съпреживяват радостта от намирането на Честния Кръст от света царица Елена.

По думите му чрез Кръста идва радост за целия свят, а неговата сила напомня на вярващите за жертвата на Христос и за преодоляването на човешките слабости чрез вярата и Божията помощ.

По време на Литургията вярващите имаха възможност да се поклонят пред частицата от светия Кръст. Десетки православни християни пристъпиха и към Свето Причастие.

След богослужението беше прочетено Патриаршеското и синодално послание по повод 1700 години от намирането на Кръста Господен. В него Светият Синод подчертава, че Кръстът не е просто символ, а свидетелство за Божията любов и призив към вярност, любов към ближния и съпричастност към страдащите, самотните и онеправданите.

Празничната света Литургия завърши с многолетствие за Българския патриарх, Светия Синод и българския народ.

Духовните прояви, посветени на Кръстовден и 1700-годишнината от намирането на Кръста Господен, продължават с богослужения в храмове в цялата страна.