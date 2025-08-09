Българският отбор с три бронзови медала на олимпиадата по изкуствен интелект

С три медала се закичиха участници от България в международната олимпиада по изкуствен интелект.



Бронзови медалисти са Марио Петков (XI клас, ПГЕХТ „Проф. Асен Златаров“ – Плевен), Велислав Джелепов (XI клас, МГ „Академик Кирил Попов“–Пловдив) и Рени Паскалева (XII клас, Първа частна математическа гимназия-София).

Почетни грамоти печелят Александър Славов (IX клас, МГ „Баба Тонка“–Русе) и Боян Вангелов (XII клас, МГ „Д-р Петър Берон“-Варна).

Малко не достигна за медал на Божидара Пухалева (XI клас, СМГ), Адриана Георгиева (X клас, СМГ) и Дамян Дочев (XI клас, 91. немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“-София).

Ръководители на отбора са Йоан Саламбашев (ФМИ, Софийски университет „Св. Климент Охридски“) и ас. Мелания Бербатова (ФМИ, Софийски университет „Св. Климент Охридски“).

Най-престижното световно ученическо състезание по изкуствен интелект се проведе от 2 до 9 август в Пекин. Състезанието в Китай събра 310 участници от 63 държави.

България е основател на олимпиадата и първи домакин през 2024 г., като в Бургас пристигнаха рекордните за първа олимпиада 41 отбора от 32 държави и територии от 6 континента.

