Български и румънски изтребители отработиха съвместни действия в „Blue Bridge 2026“

Екипажите изпълниха процедури за прехват, съпровождане и принудително приземяване на самолет „нарушител“

Българските и румънските военновъздушни сили проведоха съвместната летателна тренировка „Blue Bridge 2026“, насочена към усъвършенстване на координацията между екипажите и потвърждаване на оперативната им съвместимост.

По време на тренировката бяха изпълнени презгранични операции по контрол на въздухоплаването и охрана на въздушното пространство. Българските и румънските екипажи отработиха процедури за прехват, съпровождане и принудително приземяване на самолет „нарушител“ в рамките на сценарий, доближаващ се до реални ситуации при охраната на въздушното пространство.

МиГ-29 и F-16 участваха в тренировката

В първата фаза румънски изтребители F-16 бяха активирани за действия по Air Policing при отклонил се от маршрута си военно-транспортен самолет C-27J Spartan.

След установяване на контрол над ситуацията и предаване на целта на българските дежурни сили двойка МиГ-29 продължи изпълнението на мисията. Българските изтребители принудиха румънския военно-транспортен самолет да кацне на летището в Граф Игнатиево.

Във втората фаза на „Blue Bridge 2026“ бяха отработени аналогични процедури за принудително кацане на C-27J Spartan на определено летище в Румъния.

„Blue Bridge“ се провежда ежегодно от 2012 година

Съвместната летателна тренировка се провежда ежегодно от 2012 г. и е израз на последователното сътрудничество и взаимното доверие между българските и румънските военновъздушни сили.

Тренировката е насочена и към действия в пълен синхрон между военновъздушните сили на двете съседни държави в интерес на сигурността.