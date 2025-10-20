Българската делегация на IACP проведе срещи с ръководители на американски полицейски служби ​

Годишната конференция на Международната асоциация на началниците на полицията (IACP) се провежда в Денвър ​

В рамките на участието си в годишната конференция на Международната асоциация на началниците на полицията (IACP) в Денвър, главен комисар Антон Златанов – директор на Главна дирекция „Гранична полиция“, и главен комисар Боян Раев – директор на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, проведоха работни срещи с полицейски началници от редица големи американски градове, сред които Индианаполис, Албакърки, Боулдър, Ноксвил, Милуоки и Тълса. В дискусиите участваха и бивши ръководители на полицейските служби на Хюстън, Маями и Лос Анджелис (LAPD).

Разговорите бяха фокусирани върху общите предизвикателства пред правоохранителните органи, свързани с управлението на миграционния натиск, противодействието на наркотрафика и организираната престъпност, както и върху ролята на иновациите и новите технологии в модерното полицейско управление. Двете страни обмениха опит и добри практики в повишаването на оперативния капацитет и ефективността на службите за сигурност.

Беше подчертано отличното ниво на сътрудничество и готовността то да бъде надградено чрез бъдещи партньорства, професионален обмен и общи инициативи в интерес на обществената сигурност и международното правоприлагане.

