Българска парламентарна делегация участва в Конференцията по въпросите на Общата външна политика и политиката за сигурност и Общата политика за сигурност и отбрана в Копенхаген

Народни представители от Комисията по отбрана и Комисията по външна политика на Народното събрание участваха в Интерпарламентарната конференция по въпросите на Общата външна политика и политиката за сигурност и Общата политика за сигурност и отбрана от 26 до 28 август 2025 г. в Копенхаген.

Форумът е сред ключовите събития в рамките на Парламентарното измерение на Датското председателство на Съвета на Европейския съюз.

В състава на българската делегация, която беше ръководена от председателя на Комисията по отбрана Христо Гаджев (ГЕРБ-СДС), бяха народните представители Деница Сачева (ГЕРБ-СДС), Станислав Анастасов (ДПС-НН), Тошко Йорданов (ИТН) и Галин Дурев (БСП-ОЛ).

В рамките на конференцията се проведоха пленарни сесии и тематични дебати, посветени на бъдещето на европейската външна политика и сигурност, взаимодействието между ЕС и НАТО в областта на отбраната и възпирането, подкрепата за Украйна, миграцията, ролята на ЕС в Близкия изток, както и разширяването като стратегическа инвестиция в сигурността на Европа.

Българските парламентаристи подчертаха необходимостта от укрепване на европейските отбранителни способности и индустриален капацитет, както и стратегическото значение на Черноморския регион за сигурността, икономическата стабилност и енергийните коридори на континента.

В своето изказване Деница Сачева акцентира върху значението на Европейската стратегия за Черно море, като подчерта приноса на България и Румъния за нейното стартиране и стратегическата ѝ роля за свързаността и устойчивостта на региона. В изказването си Тошко Йорданов постави акцент върху необходимостта европейската енергетика да бъде защитена и зелените политики за ограничаване на вредните емисии да бъдат съобразени с икономическите реалности на държавите членки.

С участието си в Интерпарламентарната конференция в Копенхаген българската парламентарна делегация потвърди ролята на страната ни като ключов фактор за сигурността и свързаността в региона на Черно море. Изразените позиции и предложения отразиха стратегическата визия на България за укрепване на регионалната стабилност, енергийната устойчивост и интеграцията на Черноморския регион в европейските приоритети, в съответствие с целите на Съюза за изграждане на силна, солидарна и устойчива Европа.

