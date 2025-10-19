Българска парламентарна делегация участва в 151-вата Асамблея на интерпарламентарния съюз в Женева

В работата на форума се включиха ръководителят на делегацията на Народното събрание в Интерпарламентарния съюз Росица Кирова (ГЕРБ-СДС) и депутатите Деница Симеонова („Продължаваме промяната – Демократична България“) и Иван Ибришимов („БСП – Обединена левица“).

Ръководителят на българската делегация в Интерпарламентарния съюз Росица Кирова и народният представител Деница Симеонова участваха във Форума на жените парламентаристи, на който бе обсъдена проекторезолюция на тема „Признаване и подкрепа на жертвите на незаконно международно осиновяване и предприемане на мерки за предотвратяване на тази практика“. По-късно членовете на делегацията разговаряха с български граждани, работещи в Женева, както и с екипа на Постоянното представителство на Република България в Женева.

На 18 октомври 2025 г. ръководителят на делегацията на 51-вото Народно събрание Росица Кирова и народният представител Деница Симеонова участваха в първото заседание на геополитическа група „12 +“, в която освен България членуват и всички страни членки на ЕС, Канада, Нова Зеландия и Австралия.

На срещата председателят на геополитическата група швейцарския депутат Лоран Верпи информира, че до момента са постъпили 80 кандидатури за предстоящия избор на нов генерален секретар на организацията. До края на октомври те ще бъдат разгледани от Изпълнителния комитет и ще бъдат класирани 20, от които на по-късен етап ще бъдат представени публично 5. Изборът ще бъде направен в рамките на 152-рата Асамблея на Интерпарламентарния съюз през април 2026 г. в Истанбул, Турция.

Народният представител Деница Симеонова направи изказване в рамките на тематичната дискусия на тема „Трансформиране на лидерството: преодоляване на новите предизвикателства пред равенството между половете“. Тя подчерта, че когато се говори за женско лидерство често фокусът се поставя върху индивидуалните постижения, а не върху подкрепата, която стои зад всяка успяла жена. Важно е на жените да бъдат предоставени инструментите, увереността и възможностите да се представят като кандидати за изборни и експертни длъжности, заяви Деница Симеонова.

Солидарността обаче не може да спре само с подкрепата на жените, нужно е да ангажираме мъжете като съюзници – колеги, ментори и защитници на равенството, посочи Деница Симеонова. В България постигнахме напредък – пет жени са били председатели на парламента, включително настоящия ни председател, отбеляза тя и добави, че въпреки това едва 23 на сто от членовете на парламента и 5 процента от министрите са жени.

Овластяването на младите жени чрез менторство и обучение по умения може да подготви следващото поколение жени-лидери, подчерта Деница Симеонова. Според нея трябва да се разработят реални политики за баланс между работа и личен живот. Нека продължим да вдъхновяваме, свързваме и овластяваме жените, призова депутатът.

