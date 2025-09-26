Българска делегация, водена от директора на ГДБОП, участва в Европейската конвенция на полицейските началници в Хага ​

Форумът в рамките на Европейската конвенция на полицейските началници, организиран от Европол в Хага, Нидерландия, се проведе в периода 23-25 септември.

В състава на българската делегация, ръководена от директора на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ главен комисар Боян Раев, участваха директорът на дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ старши комисар Дамян Лечев, задграничните представители на МВР в Европол, както и представители на Агенция „Митници“.

По време на конференцията бяха обсъдени ключови въпроси от стратегическо значение за държавите-членки и партньори. Акцент беше поставен върху необходимостта от засилване на международното полицейско сътрудничество в условията на съвременните заплахи за сигурността.

Бяха проведени и двустранни срещи с чуждестранни делегации. С директора на Националната агенция за противодействие на престъпността (NCA) на Великобритания Греъм Бигър беше отчетено изключително доброто сътрудничество. От британска страна беше изразена благодарност за съдействието на България в противодействието на организираната имиграционна престъпност и по-специално на каналджийството чрез малки лодки.

По време на срещата със заместник-директора на Федералната полиция на Швейцария Саймън Шпори бяха обсъдени развитието на взаимодействието и напредъкът по съвместната българо-швейцарска програма. Обща беше оценката на удовлетворение от отличните партньорски отношения и ползотворното оперативно сътрудничество.

В разговорите с началника на гръцката полиция и директора по международното сътрудничество беше поставен акцент върху задълбочаването на оперативното взаимодействие и обмена на информация за противодействие на трансграничната престъпност.

Участието на българската делегация в Европейската конвенция на полицейските началници представлява важна стъпка към укрепване на международното взаимодействие и потвърждава ангажимента на МВР и Агенция „Митници“ за активен принос към сигурността и сътрудничеството в Европа.

