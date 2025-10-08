България участва в Двадесет и деветия Съвместен съвет ЕС – Съвет за сътрудничество в Залива и във Втория Форум на високо равнище за регионална сигурност и сътрудничество

Заместник-министър Николай Павлов участва в 29-тия Съвместен съвет Европейски съюз – Съвет за сътрудничество в Залива и във Втория Форум на високо равнище за регионална сигурност и сътрудничество, проведени в Кувейт в периода 5-6 октомври 2025 г.

Двата форума бяха съпредседателствани от Върховния представител за външната политика и политиката за сигурност на ЕС Кая Калас и министъра на външните работи на Държавата Кувейт Абдуллах Али Ал-Яхия. Те представляват важни платформи за диалог между държавите-членки на ЕС и Съвета за сътрудничество в Залива по актуални въпроси от международния дневен ред и за начертаване на пътна карта за разширяване на взаимодействието в широк кръг области като търговия, инвестиции, енергетика, борба с климатичните промени, свързаност и сигурност.

Заместник-министър Павлов потвърди ангажимента на България да допринася за общите усилия за постигане на целите, заложени в Съвместното изявление от Първата Среща на върха ЕС-Съвет за сътрудничество в Залива за развитие на стратегическо партньорство.

В кулоарите на събитията заместник-министър Павлов проведе двустранни срещи със заместник-министъра на външните работи на Кувейт шейх Джаррах Джабер Ал-Ахмад Ал-Сабах и с държавния министър на външните работи на Обединените арабски емирства Халифа Ал-Шахин Ал-Марар. Бе обсъдено състоянието на двустранните отношения с двете партньорски на България страни с акцент върху конкретни стъпки за развитието на политическия диалог и за разширяване на секторното взаимодействие.

