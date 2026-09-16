България търси по-силно присъствие на френския туристически пазар

Министър Илин Димитров откри националния щанд на IFTM Top Resa 2026 в Париж и проведе срещи с представители на туристическия сектор във Франция

Министърът на туризма д-р Илин Димитров откри българския национален щанд на международното туристическо изложение International French Travel Market (IFTM) Top Resa 2026, което се провежда от 15 до 17 септември в Париж.

На откриването присъства и посланикът на България във Франция Радка Балабанова-Рулева.

„Френският пазар е с традиции за нас, но през годините загуби своя блясък. Нашата цел е да рестартираме отношенията и да надградим партньорствата си“, заяви министър Димитров.

IFTM Top Resa е сред водещите професионални туристически изложения във Франция и утвърдено B2B събитие за туристическия сектор в Европа. Форумът събира представители на туристически организации, туроператори, агенции, хотели, авиокомпании, круизни оператори и MICE индустрията.

Среща с френския министър на туризма

В рамките на изложението Илин Димитров проведе среща с френския министър на туризма Серж Папен. Двамата обсъдиха възможностите за разширяване на двустранното сътрудничество и насърчаване на туристическия обмен между България и Франция.

Сред туристическите продукти, към които френските посетители проявяват интерес, са културният и бизнес туризмът, както и морските почивки по Северното Черноморие, включително в курортите „Златни пясъци“ и „Албена“.

Като перспективни направления за привличане на повече френски туристи се разглеждат също балнео-, СПА и уелнес туризмът.

България търси по-голяма видимост във Франция

Министър Димитров разговаря и с представители на „Le Petit Futé“ – френско издание, специализирано в туристическа информация и пътеводители. Обсъдени бяха възможностите за по-широко представяне на България и различните ѝ туристически продукти пред френската аудитория.

В рамките на форума беше проведена и среща с Томас Дрекслер, отговарящ за туристическото направление на AVIAREPS – международна компания, работеща с туристически организации и дестинации в областта на маркетинга, представянето и развитието на пазари.

Участието на България в IFTM Top Resa 2026 е насочено към възстановяване и разширяване на контактите с френския туристически сектор и популяризиране на страната като целогодишна туристическа дестинация.