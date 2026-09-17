България ще участва в заседанията на Еврогрупата и ЕКОФИН в Дъблин

Конкурентоспособността на банковия сектор, финансовите иновации и влиянието на изкуствения интелект ще бъдат сред основните теми на срещите

Правителството одобри позицията на България за участие в заседанията на Еврогрупата и неформалната среща на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), които ще се проведат на 18 и 19 септември 2026 г. в Дъблин, Ирландия.

По време на неформалната среща на министрите на икономиката и финансите на страните от ЕС Европейската комисия ще представи съобщението си „Конкурентоспособността в банковия сектор“.

В рамките на първата работна сесия министрите и управителите на централните банки ще обсъдят иновациите във финансовия сектор в Европа и тяхното значение на фона на промените на глобалните капиталови пазари.

Втората работна сесия ще бъде посветена на една от най-актуалните теми за европейската икономика – въздействието на изкуствения интелект върху икономиките и обществата в Европа.

В дневния ред на заседанието на Еврогрупата е включена и дискусия на тема „Производителност, конкурентоспособност и растеж в еврозоната“.

Срещите в Дъблин ще дадат възможност на европейските финансови и икономически министри да обменят позиции по ключови въпроси за развитието на финансовия сектор, технологичните промени и икономическия растеж в ЕС.