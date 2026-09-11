България ще получи първия от седем минни ловци от Нидерландия и Белгия до октомври

Корабите ще засилят възможностите на Военноморските сили за противоминни операции в Черно море

Първият от общо седем кораба тип „минен ловец“, които България ще получи от Нидерландия и Белгия, се очаква да пристигне у нас най-късно през октомври.

Това стана ясно по време на среща между министъра на отбраната Димитър Стоянов и посланика на Кралство Нидерландия в България Н. Пр. Артур ден Хартог.

Трите минни ловци от състава на Военноморските сили на Нидерландия са част от двустранното отбранително сътрудничество между двете държави.

По време на разговорите министър Стоянов изрази благодарност за предоставянето на корабите, както и за осигурените резервни части и спомагателно оборудване.

Според него придобиването им ще има важно значение за развитието на способностите на българските Военноморски сили и за приноса на България към противоминните дейности в Черно море.

Посланик Артур ден Хартог посочи, че предоставянето на корабите е принос на Нидерландия към сигурността на корабоплаването в Черноморския регион както за България, така и за останалите черноморски държави.

България търси възможност за допълнителни F-16

По време на срещата беше обсъдена и възможността България да получи допълнителни способности за охрана на въздушното си пространство.

Министър Димитър Стоянов съобщи, че страната ни е изпратила запитване до нидерландската страна за възможността да бъдат наети до 8 самолета F-16 за период до 2030 година.

„Изпратили сме запитване към нидерландската страна относно възможността да наемем до 8 самолета F-16 за период до 2030 г. и очакваме Вашия отговор“, заяви министърът.

Той припомни успешната съвместна мисия на българските и нидерландските военновъздушни сили по охрана на въздушното пространство през 2022 година и отправи покана за провеждането на нова съвместна мисия.

Модернизация и сътрудничество в рамките на НАТО

Министърът на отбраната представи предприетите мерки за модернизация на Българската армия и изпълнение на ангажиментите на страната към НАТО.

Сред обсъдените теми бяха още подкрепата за Украйна, укрепването на съюзническия възпиращ потенциал, повишаването на оперативната съвместимост, военното образование и подготовка, както и сътрудничеството в областта на киберсигурността.

Посланик Артур ден Хартог потвърди готовността на Нидерландия да продължи сътрудничеството с България за укрепване на колективната сигурност и отбранителните способности на Европа.