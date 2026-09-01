България споделя опит с Украйна за управлението на затворите и пробацията

Представители на UNODC и украинската пенитенциарна система са на учебно посещение у нас, което включва и най-новия затворнически комплекс в Самораново

Заместник-министърът на правосъдието Станимир Станев приветства представители на Службата на Организацията на обединените нации по наркотиците и престъпността (UNODC) и на украинската пенитенциарна система, които са в България за учебно посещение.

Визитата започва днес и ще продължи до края на седмицата. Станев я определи като стъпка към по-тясно професионално партньорство, основано на взаимно доверие и обща отговорност за изграждането на по-ефективни системи за изпълнение на наказанията.

Главният директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН) гл. комисар Ивайло Йорданов подчерта значението на международното сътрудничество и партньорството с UNODC за обмена на знания, укрепването на институционалния капацитет и доближаването на практиките в пенитенциарната система до международните стандарти.

Практически обмен в Самораново

Инициативата е организирана съвместно от ГДИН и UNODC и се провежда в Самораново, където се намира най-новият затворнически комплекс в България и модерен учебен център.

Основната цел е да се насърчат професионалният диалог и обменът на опит в областта на изпълнението на наказанието лишаване от свобода, пробацията и подготовката на служителите.

Значителна част от програмата е посветена на практическия обмен между български и украински експерти. Делегацията ще посети и затвора в Самораново, за да се запознае с организацията на работа, прилаганите добри практики и иновативните подходи в ежедневното управление на комплекса.

Част от подкрепата за реформата в Украйна

Посещението е част от по-широките програми за техническа помощ и институционално укрепване, които UNODC реализира в подкрепа на реформата на украинската пенитенциарна система. Според Министерството на правосъдието инициативата отразява и ролята на България като регионален партньор и източник на добри практики в тази област.

Учебната визита продължава дългосрочното партньорство между ГДИН и UNODC и създава възможности за последващи съвместни инициативи, обучения и техническа подкрепа.