България се включва в кампанията „IP: why should I be bothered?“/“IP: Защо да ми пука?“

Започна Информационна кампания за защита на интелектуалната собственост „IP: why should I be bothered?“/“IP: Защо да ми пука?“, подкрепена от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), съобщиха за Министерството на културата организаторите.



Кампанията е насочена към младежи на възраст от 15 до 24 г. и се провежда в България, Испания и Португалия. Целта й е да запознае подрастващите с правилата за защитата на интелектуалната собственост на творците в рамките на общността чрез разработените редица образователни и информационни материали.

В рамките на кампанията се провежда анкета за проучване на нагласите на българските младежи към правото на защита на интелектуалната собственост на творците, достъпна на адрес – http://ipwhy.europe.bg/bg#ip_survey.



Повече информация и материали за кампанията са достъпни на следните източници:

-Рубрика „IP на фокус” на Портал „Европа”– статии, свързани с интелектуалната собственост в различни сфери –http://europe.bg/bg/intelektualna-sobstvenost-na-fokus-triizmeren-pechat;

-Образователно видео: „Какво е интелектуална собственост?” – В материала е обърнато внимание на същината, стойността и метода за защита на интелектуалната собственост – http://ipwhy.europe.bg/bg#ip_video;

-Образователно видео , посветено на значението на интелектуалната собственост – https://www.youtube.com/watch?v=NiRsaMFFHSM&t=3s;

-Инфографики, разкриващи историята на интелектуалната собственост, факти, събития и числа за авторските права в литературата, музиката, изобразителните изкуства, сценичните изкуства и видео игрите – http://ipwhy.europe.bg/bg/#ip_infographic;

-Игра с въпроси: „Интелектуалната собственост в спорта”, от която може да спечелете страхотни награди. Период на играта: 17 септември – 18 октомври – http://ipwhy.europe.bg/bg/node/22 | http://ipwhy.europe.bg/bg/node/22;

-Предизвикателството #IPHatChallenge. Подкрепете творчеството, като се превърнете в творец! Приемете предизвикатеството, като публикувате в социалните мрежи своя снимка или кратко видео с оригинална шапка с #IPHatChallenge и предизвикaйте своите приятели, призовават организаторите – https://www.youtube.com/watch?v=W-acZtW-WDU&t=104s ;

Kреативният Конкурс за лого на компанията на бъдещето приключи, като участниците изпращаха своите предложения до 31 юли т. г., отчитат инициаторите. След разглеждане на кандидатурите журито класира на първо място Ивайла Петрова, ученичка в професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Ангел Попов” – град Велико Търново. Със своята фирма на бъдещето „Healthyhouse“ – Заведение за здравословно хранене.



Подробна информация за кампанията:

Facebook: https://www.facebook.com/IPWhyBother

Instagram: https://www.instagram.com/ipwhybother

Youtube: @ipwhybother

Web: http://ipwhy.europe.bg