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България

България се включва в дело пред Съда на ЕС за разходите за водни услуги

Недялко Тенев

Правителството одобри позицията на страната по дело, образувано след преюдициално запитване от италианска юрисдикция

Министерският съвет одобри позицията на България по дело С-23/26, Lereti, разглеждано от Съда на Европейския съюз, и даде съгласие страната ни да участва в производството.

Делото е образувано по преюдициално запитване на юрисдикция в Италия във връзка с жалба за преразглеждане на решение, свързано с възвръщаемостта на разходите за водни услуги.

С решението си правителството дава съгласие България да встъпи в производството и да представи своята позиция по разглеждания казус.

Участието на страната ни ще даде възможност да се включи в производството пред Съда на ЕС по въпроси, свързани с тълкуването и еднаквото прилагане на европейското законодателство.

Решението на европейския съд ще има значение за изясняване на приложимите правила на ЕС по отношение на възстановяването и разпределението на разходите за водни услуги.

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