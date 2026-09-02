България се включва в дело пред Съда на ЕС, свързано с договори в образованието

Казусът е образуван по запитвания на Софийския районен съд за неустойки при едностранно прекратяване на договори

Правителството одобри позицията на България по съединени дела С-193/26 и С-194/26, Частно основно училище „Св. Климент Охридски“ II и др., разглеждани от Съда на Европейския съюз.

Министерският съвет даде съгласие страната ни да встъпи в производството.

Делото е образувано след преюдициални запитвания от Софийския районен съд във връзка с граждански производства за предявени неустойки вследствие на едностранно прекратяване на договори за доставки, свързани с образованието.

Участието на България като страна в производството ще позволи на държавата да представи позицията си по разглежданите въпроси.

Според правителството включването в делата е важно и за еднаквото и точно прилагане на правото на Европейския съюз.