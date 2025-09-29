България се присъедини към съвместна декларация за полупроводниковата индустрия в ЕС

Документът отразява единството на Европа и стратегическата й визия за лидерство в сектора на полупроводниците

България се присъедини към съвместна Декларация за сътрудничество в областта на полупроводниковата индустрия (Semicon Declaration). В Брюксел зам.-министърът на иновациите и растежа проф. Георги Ангелов присъства на официалното връчване на документа на Европейската комисия. Той цели укрепване на политиката на ЕС в областта на полупроводниците. Особен акцент е поставен върху предстоящото обновяване на Закона за чиповете на ЕС (Chips Act 2.0). Декларацията за полупроводниците е подкрепена от всички 27 държави членки на ЕС.

С Декларацията за полупроводниците държавите членки формират полупроводникова коалиция, която изразява намерение за гарантиране на веригите за доставки в полупроводниковата индустрия, разработване на иновативни технологии по цялата верига за създаване на стойност, подкрепа на стартиращи и разрастващи се предприятия и осигуряване на тясна координация в тази ключова европейска индустрия.

Декларацията за полупроводниците призовава ЕК да следва три ключови цели при обновяване на европейския закон за чиповете:

Просперитет: укрепване на европейската екосистема за полупроводници с цел генериране на икономическа и социална стойност;

Незаменимост: поддържане и укрепване на лидерството в критични точки от веригата на стойността;

Устойчивост: осигуряване на капацитет, стабилност на веригата на доставки и технологична автономност;

Крайните пазари като изкуствен интелект, автомобилна индустрия, енергетика и отбрана следва да играят централна роля в по-нататъшното определяне на тези цели.

Освен това декларацията определя 5 приоритета на политиката:

Екосистема: укрепване на сътрудничеството между индустрията, научните изследвания, МСП и стартиращите предприятия;

Инвестиции: съгласуване на финансирането от ЕС и националното финансиране; ускоряване на одобряването на стратегически проекти и мобилизиране на частен капитал;

Умения: изграждане на солидна европейска база от таланти в областта на полупроводниковите технологии;

Устойчивост: насърчаване на екологично, енергийно ефективно и кръгово производство на полупроводници;

Международни партньорства: сътрудничество с глобални партньори, споделящи същите възгледи, при запазване на европейската стратегическа автономност;

„Полупроводниците са изключително важни. Подхождаме с ангажираност към задачата да изпълним със съдържание обновения европейски закон за чиповете – EU Chips Act 2.0, който да гарантира просперитет, незаменимост и устойчивост“, заяви зам.-министър проф. Ангелов.

По думите му България се стреми към икономика, основана на знанието и високата добавена стойност. За целта страната ни надгражда националните и европейски приоритети, заложени в съответните стратегически документи, като акцентира върху полупроводниковите чипове, космоса и отбраната.

„Нашето разбиране е, че чиповете са фундаментът на секторите с висока добавена стойност. България се стреми към засилване на съществуващото си участие във веригата на доставки и добавяне на стойност в полупроводниковата индустрия и към разширяване на участието си в нея чрез придобиване и развитие на нови способности“, заяви проф. Ангелов.

Той посочи, че конкретно, визията на България цели развитие в проектирането на чипове и създаване на интелектуална собственост (IP), изграждане на производства в следпроизводствените (backend) операции – асемблиране, тестване и корпусиране на вече произведени чипове и производство на оборудване за производство на чипове. Планира се също и засилване на научноизследователската дейност, образование и обучение, интегриране на изкуствения интелект, изхождайки от позицията й на утвърдена и разпознаваема страна в информационните технологии.

„Убедени сме, че европейските усилия за постигане на водеща позиция в световната полупроводникова индустрия са критично важни и в същото време реалистични. По отношение на засилване устойчивостта на веригата за доставки в Европа, си струва да разгледаме възможностите за създаване на финансови механизми и стимули за изграждане на производства, особено в страните които нямат производства“, каза зам.-министърът.

„Полупроводниковата коалиция поставя основите на европейско сътрудничество от нов тип, сътрудничество, което се гради на европейските постижения (технологични, научни, политически) и което е в съответствие с текущите и предстоящи предизвикателства“, каза в заключение проф. Ангелов.

