България с ясен сигнал към международните инвеститори: стабилност, визия и стратегически проекти

Министър Жечо Станков: Имаме ресурси, опит и възможности да бъдем енергиен лидер в региона

В рамките на визитата си в САЩ като част от българската делегация за 80-ата сесия на Общото събрание на ООН министърът на енергетиката Жечо Станков участва в кръгла маса „България като дестинация за инвестиции“. На събитието, организирано от Делфийския икономически форум, присъства министър-председателят Росен Желязков, министърът на околната среда и енергетиката на Гърция Ставрос Папаставру и представители на американския и чуждестранния бизнес. Пред участниците, сред които представители на водещи международни финансови институции, българският енергиен министър представи стратегическите проекти, които позиционират страната ни като важен фактор в Югоизточна Европа.

„През последната година постигнахме впечатляващо сътрудничество с Гърция в енергийния сектор, включително съвместната работа по Вертикалния газов коридор, подкрепен от седем държави. Този проект ще осигури достъп до втечнен природен газ от САЩ не само за България и Гърция, но и за Централна Европа, включително Австрия“, заяви министър Станков. В този смисъл той подчерта ролята на страната ни в диверсификацията на доставките, които са важен инструмент за устойчиво развитие и регионална стабилност.

Сред стратегическите приоритети българският енергиен министър изтъкна проектите: за нови ядрени блокове с обща мощност 2 GW в АЕЦ „Козлодуй“ – американската Citibank вече подкрепя проекта като водеща финансова институция, която ще координира осигуряването на финансиране за изграждането на 7 и 8 блок; за изграждане на четири нови ПАВЕЦ с оглед балансиране на мрежата; за развитие на възобновяемите енергийни източници; инвестициите в мащабни съоръжения – 10 000 мегаватчаса инсталирани батерии, които ще позволят съхранение на евтина фотоволтаична енергия. По думите му това е пътят за осигуряване на дългосрочна стабилност, нисковъглеродно производство и конкурентна цена за потребителите.

С над 50 години опит в ядрената енергетика, България е готова да разшири портфолиото си и с малки модулни реактори и да създаде платформа за бъдещи центрове за данни. „Докато в други страни изграждането на такива центрове отнема десетилетие, България е в позиция да предложи значително по-кратки срокове, което я прави привлекателна за международни инвеститори и партньори“, подчерта Станков.

„България е и ще остане надежден износител на енергия – с визия за бъдещето, стабилна инфраструктура и амбиция да води енергийния преход в региона“, категоричен бе министър Станков.

