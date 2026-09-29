България с позиция пред Съда на ЕС по спор за плащания от публични институции

Казусът засяга разграничението между плащане по търговска сделка и обезщетение за неоснователно обогатяване при предоставени услуги без договор

Правителството одобри позицията на България по дело пред Съда на Европейския съюз, образувано по преюдициално запитване на Върховния съд на Испания – Tribunal Supremo.

Казусът засяга тълкуването на европейските правила за борба със забавените плащания по търговски сделки и по-конкретно въпроса какво се счита за „търговска сделка“, когато предприятие е предоставило услуга на публична администрация без сключен договор.

Какъв е казусът?

Дружеството, което е жалбоподател в основното производство в Испания, е доставяло електроенергия на различни съоръжения от държавната пътна мрежа, управлявани от Държавната пътна агенция в Малага.

Спорът възниква във връзка с претенция за плащане, която не се основава на договорно възнаграждение, а на обезщетение за неоснователно обогатяване вследствие на фактически предоставена услуга.

Испанският съд иска от Съда на ЕС да установи дали подобна ситуация попада в понятието „търговска сделка“ съгласно Директива 2011/7/ЕС относно борбата със забавянето на плащанията по търговски сделки.

От отговора зависи дали специалните европейски правила за законна лихва при забавено плащане и обезщетяване на разходите по събиране на вземанията могат да се прилагат и когато задължението не произтича от договор, а от неоснователно обогатяване.

Каква е позицията на България?

В позицията си България поддържа тезата, че понятието „търговска сделка“ не трябва да обхваща подобни случаи, когато липсва административен или друг вид договор, както и административен акт, който да създава основание за плащането.

Според българската позиция в подобна ситуация дължимата сума не представлява възнаграждение по търговска сделка, а компенсация за неоснователно обогатяване. Последиците от него следва да се уреждат от приложимото национално законодателство при спазване на принципите на правото на Европейския съюз.

Защо решението е важно за България?

Казусът има значение и за България, тъй като засяга отношенията между частни предприятия и публични институции, включително възложители на обществени поръчки, при доставки на стоки и услуги за публична инфраструктура.

Според българската позиция е важно да се запази ясното разграничение между плащанията, които представляват възнаграждение по търговски сделки, и компенсациите за неоснователно обогатяване при липса на валидно правно основание.

Това разграничение има значение за правната сигурност, бюджетната дисциплина, предварителния контрол върху публичните разходи и законосъобразното възлагане на обществени поръчки.