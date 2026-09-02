България, Румъния и Гърция кандидатстват заедно за ключови транспортни проекти

Сред тях са разширяването на пътя от АМ „Струма“ до Кулата, жп връзката към Гърция и проучване на трасето Велико Търново – Николаево – АМ „Марица“

Министерствата на транспорта на България, Румъния и Гърция ще кандидатстват съвместно за европейско финансиране по Механизма за свързване на Европа, сектор „Транспорт“ 2021–2027 г.

Поканата за проектни предложения за 2026 г. е отворена до 6 октомври, като финансирането е разделено в две направления – Кохезионен пакет и пакет „Военна мобилност“.

Предложените проекти са разположени основно по европейския транспортен коридор „Балтийско море – Черно море – Егейско море“ и свързани участъци от Трансевропейската транспортна мрежа TEN-T.

Разширяване на пътя от АМ „Струма“ до Кулата

В пакета „Военна мобилност“ България планира да кандидатства за финансиране за разширяване на участъка от края на автомагистрала „Струма“ до ГКПП „Кулата“.

Предвидени са още проучване на трасето АМ „Велико Търново – Николаево“ до АМ „Марица“ и електрификация на железопътния участък от Дунав мост до гара Разпределителна – Русе.

По Кохезионния пакет се планират предпроектни проучвания за железопътния участък Михайлово – Димитровград, както и проект за строителство по направлението Любимец – Свиленград – границата с Гърция.

Съвместната инициатива на трите държави се основава на меморандума за засилено трансгранично сътрудничество по коридора „Черно море – Егейско море“, подписан в Брюксел през декември 2025 г.

Целта на проектите е да се подобри движението на пътници и товари, да се повиши устойчивостта на транспортната инфраструктура и веригите за доставки и да се развие инфраструктура с двойно предназначение, включително за нуждите на военната мобилност.