България предостави годишния си национален доклад по Кодекса за поведение по политико-военните аспекти на сигурността на ОССЕ

Република България предостави на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) годишния си национален доклад в изпълнение на ангажиментите по Кодекса за поведение по политико-военните аспекти на сигурността (Code of Conduct on Politico-military Aspects of Security).

Информацията, която Република България ежегодно обменя с останалите държави-участнички в ОССЕ, отговаря на стандартизирани въпроси за: нормативната база, която определя планирането на отбраната, гражданския контрол над въоръжените сили, ролите и задачите на въоръжените сили, изпълнението на военната служба, обучението по международно хуманитарно право, правните и административни процедури за защита на правата на личния състав на въоръжените сили, прилагането на Резолюция 1325 на Съвета за сигурност на ООН относно жените, мира и сигурността и други.

През 1994 г. държавите-участнички в ОССЕ приемат Кодекс на поведение в областта на политико-военните аспекти на сигурността. Кодексът е основополагащ документ, който указва принципите на доброто управление на сектора сигурност и представлява механизъм за мониторинг относно тяхното спазване. Обменът на информация допринася за засилване на доверието и сигурността между страните. Като допълнителна мярка за прозрачност докладите се публикуват на официалната интернет страница на ОССЕ ( https://www.osce.org/forum-for-security-cooperation/484565 ).