България поставя стратегическата свързаност във фокуса на външната си политика

Велислава Петрова обсъди в Ню Йорк транспортни, енергийни и икономически връзки между Европа, Черноморския регион, Близкия изток и Азия

Стратегическата свързаност беше сред основните външнополитически акценти в поредицата от срещи на министъра на външните работи Велислава Петрова по време на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

Фокусът е част от амбицията на България да има по-активна роля в развитието на европейската свързаност и да използва стратегическото си географско положение за привличане на инвестиции и изграждане на нови партньорства.

България ще бъде домакин на регионална среща на върха през 2027 г.

Важна стъпка в тази посока ще бъде Регионалната среща на върха по въпросите на свързаността, на която България ще бъде домакин през 2027 г.

Форумът трябва да даде възможност ключови инфраструктурни проекти да бъдат поставени в по-широка европейска рамка, а идеите за по-добра свързаност да бъдат превърнати в конкретни проекти, инвестиции и международни партньорства.

Развитието на транспортните, енергийните и икономическите връзки между Европа, Черноморския регион, Южния Кавказ, Близкия изток и Азия беше във фокуса на разговорите на Петрова с представители на Грузия, Катар, Обединените арабски емирства, Оман и Ирак.

Министърът обсъди темата със заместник министър-председателя и министър на външните работи на Грузия Мака Бочоришвили и с държавния министър на външните работи на Катар Султан бин Саад Ал Мурайхи.

Разговори бяха проведени и със заместник министър-председателя и министър на външните работи на ОАЕ шейх Абдула бин Зайед Ал Нахаян, министъра на външните работи на Оман Саид Бадр бин Хамад бин Хамуд Ал Бусаиди и заместник министър-председателя и министър на външните работи на Ирак Фуад Хюсеин.

Петрова: Географското положение на България е стратегическо предимство

„Географското положение на България е стратегическо предимство. Време е да го превърнем в реални транспортни, енергийни и икономически връзки, инвестиции и партньорства“, заяви Велислава Петрова.

По думите ѝ променящите се глобални търговски маршрути и засилената геополитическа конкуренция превръщат диверсификацията на транспортните и енергийните коридори във все по-важен фактор за сигурността, устойчивостта и конкурентоспособността на Европа.

В разговорите е обсъден и потенциалът за разширяване на икономическите и инвестиционните отношения между Европа и държавите от Близкия изток, както и ролята на Черноморския регион и Южния Кавказ за свързването на Европа и Азия.

„Свързаността не е само инфраструктура. Тя е въпрос на икономическа сигурност, конкурентоспособност и стратегическа устойчивост“, подчерта министър Петрова.