България подкрепя по-силни мерки за защита на децата в социалните мрежи

Министрите на ЕС ще обсъдят в Дъблин рисковете от вредно онлайн съдържание, кибертормоз, зависимости и други заплахи за децата и подрастващите

Министерският съвет одобри позицията на България за неформалната среща на министрите на Европейския съюз, отговарящи за културата, аудиовизията и медиите, която ще се проведе на 10 септември 2026 г. в Дъблин, Ирландия.

Сред основните теми на срещата ще бъде безопасността на децата в интернет и влиянието на социалните платформи върху тяхното развитие и благосъстояние.

Министрите ще обсъдят доклада на съпредседателите на Специалния панел за безопасност на децата онлайн. Въпросът за въздействието на цифровата среда върху подрастващите заема все по-важно място в европейските и международните политики за защита на правата на детето.

В българската позиция се подчертава, че отговорността за безопасността на децата онлайн не трябва да се свежда единствено до родителския контрол и възпитанието. Повишаването на медийната и цифровата грамотност също не е достатъчно, за да предпази децата от всички рискове в интернет.

Сред посочените опасности са безконтролното разпространение на вредно аудиовизуално съдържание и неограниченият достъп до социални медии и други цифрови услуги.

Според позицията рисковете включват развитие на зависимости, онлайн тормоз, самонараняване, самоубийство, радикализация, манипулация, дискриминация, принуда и хранителни разстройства, както и други потенциално тежки последици за децата и подрастващите.

Докладът на специалния панел, свикан от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, разглежда различните измерения на проблема, съществуващите рискове и възможните решения.

Според българската позиция препоръките в документа могат да послужат като основа за предприемането на допълнителни действия както на национално, така и на европейско равнище.

Целта е да бъдат намерени по-ефективни решения срещу негативното влияние на социалните медии и цифровите услуги върху децата и подрастващите.