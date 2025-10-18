България подкрепи инициатива за координиран европейски подход при връщането на незаконно пребиваващи и извършили престъпления афганистански граждани

Министърът на вътрешните работи Даниел Митов подписа писмо до ЕК, с което се настоява за координиран европейски подход при връщането на незаконно пребиваващи и извършили престъпления афганистански граждани.

Писмото е инициатива на министъра на убежището и миграцията на Белгия и е подкрепено от 20 държави членки на ЕС и Шенгенското пространство.

В текста се подчертава, че невъзможността да се осъществява връщане, доброволно или принудително, на тези граждани, подкопава общественото доверие и се отразява негативно на колективната сигурност.

Министрите, подписали писмото, призовават ЕК да даде на този въпрос необходимия политически приоритет и да търси дипломатически и прагматични решения. Фронтекс следва да получи по-голяма роля в осъществяването на доброволни връщания и реинтеграция. Министрите настояват за по-тясно сътрудничество между ЕК, Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и държавите членки за провеждането на мисия на административно ниво в Афганистан.

Facebook

Twitter



Shares