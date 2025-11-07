България подготвя ключови инициативи в рамките на предстоящото председателство на Стратегията на ЕС за Дунавския регион

Министърът на туризма Мирослав Боршош проведе среща с председателя на Асоциацията на дунавските общини (АДО) „Дунав“ и кмет на Община Белене Милен Дулев, и изпълнителния директор на асоциацията Маргарита Цекова.

Основен акцент в разговора бяха предстоящите инициативи, които България ще реализира през следващата година в рамките на председателството си на Стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион (EUSDR). По време на срещата бяха обсъдени конкретни съвместни дейности, които страните следва да предприемат с цел атрактивно представяне на българския Дунавски регион.

„Председателството на Дунавската стратегия предоставя възможност България да постави акцент върху потенциала на своя Дунавски регион и да го представи като модел за устойчив туризъм. Министерството на туризма, освен съкоординатор по приоритетна област 3 на Стратегията, ще бъде и активен партньор в този процес,“ заяви министърът на туризма.

Сред обсъдените инициативи беше организирането на мащабно международно събитие по повод Деня на река Дунав през месец юни 2026 г. с участието на всички общини по поречието на реката. Изпълнителният директор на АДО „Дунав“ Маргарита Цекова посочи, че усилията на всички участници в него следва да бъдат насочени към изграждане на по-силна връзка между дунавските общини и налагане на тяхната идентичност.

Министерството на туризма и АДО „Дунав” се обединиха около идеята да си сътрудничат и във връзка с предстоящото домакинство на България в следващото издание на изложението „Дунавски салон” през 2026 г., което се провежда в рамките на най-голямото в света туристическо изложение ITB Berlin и на което България ще бъде страна партньор. Събитието се организира ежегодно от провинция Баден-Вюртемберг.

Кметът на Белене и председател на АДО „Дунав“ Милен Дулев отбеляза значението на съвместните действия между местните власти и държавните институции: „Дунав не е граница, а мост, който свързва общините и народите по поречието си. Инициативите, които подготвяме, ще засилят партньорството между тях и ще насърчат икономическото и културното развитие на региона”, заяви Дулев.

Участниците в срещата обсъдиха и организирането на други инициативи, посветени на ролята на малките и средните общини в развитието на Дунавския регион и тяхното популяризиране на международната туристическа карта.

