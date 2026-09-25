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България почти приключи закриването на домовете за деца: От 137 институции остават само две

Недялко Тенев

Наталия Ефремова представи пред ООН резултатите от реформата – от над 7500 деца в институции през 2010 г. до 92 деца в последните два дома през 2026 г.

България е закрила 135 от общо 137 специализирани институции за деца, а последните два дома за медико-социални грижи предстои да бъдат затворени. Това заяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова по време на кръгла маса на тема „Деца, въвлечени в конфликти“ в рамките на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

Събитието беше организирано от организацията „Надежда и домове за децата“ и отбеляза годишнината от представянето на Глобалната харта за реформа в грижата за деца.

„През последните две десетилетия България извървя дълъг път на мащабна реформа в грижите за децата. В нейната основа стои принципът, че семейството е най-добрата среда за отглеждането и развитието на всяко дете“, заяви Ефремова.

От над 7500 деца в институции до 92

Министърът представи резултатите от процеса на деинституционализация в България.

През 2010 г. броят на децата, отглеждани в институции, е надхвърлял 7500. Към края на юли 2026 г. в последните два действащи дома за медико-социални грижи се отглеждат 92 деца с увреждания.

По думите на Ефремова най-значимият резултат от реформата е преминаването към грижа в семейна среда.

Към края на юли 2026 г. над 3600 деца са настанени при роднини или близки, а повече от 1300 деца са в приемни семейства. Там те обикновено остават между една и две години, докато социалните служби работят с близките им за възможна реинтеграция в семейството.

България беше поканена да сподели опита си

България е била поканена преди година да се присъедини към Глобалната харта именно заради постигнатото при закриването на институциите за деца и изграждането на алтернативни форми на грижа.

„Тук съм, за да докажа, че мисията е напълно възможна и постижима за всяка друга държава, стига да има политическа воля да реализира такъв мащабен процес“, заяви Наталия Ефремова.

Усилията на Министерството на труда и социалната политика вече са насочени в значителна степен към качеството на предоставяната подкрепа, ранното детско развитие, навременната интервенция при увреждания и превенцията на изоставянето.

В рамките на Европейската гаранция за детето са подкрепени над 27 000 деца, сред които и 79 украински.

Подкрепа за украински деца в България

Част от дискусията в Ню Йорк беше посветена на децата, засегнати от военни конфликти.

Ефремова посочи, че за децата от Украйна, пристигнали в България, са създадени възможности за ползване на безплатни социални услуги.

Организирани са и специални рехабилитационни лагери, в които близо 100 украински деца са получили подкрепа за преодоляване на травмата от загубата на родителите си.

„Украинските деца живеят в безопасна и подкрепяща среда с достъп до услуги в България“, заяви министърът.

Ефремова подчерта, че реформата в грижите за деца не трябва да се разглежда единствено през финансовата ѝ страна.

„В процеса по деинституционализация на грижите за деца и създаването на изцяло нови социални услуги не става въпрос за пари или фискални ограничения. Става въпрос за човешка отговорност“, заяви тя.

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