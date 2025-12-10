България отбелязва Международния ден на правата на човека
На 10 декември светът отбелязва Международния ден на правата на човека.
На тази дата, през 1948 г., Общото събрание на ООН приема Всеобщата декларация за правата на човека – първият универсален документ, който провъзгласява основните принципи на неотменимите права на всеки човек. Този забележителен документ е отправната точка за последвалото създаване на обхватен набор от международни договори, инструменти и механизми, призвани да осигурят спазването и защитата на основните права и свободи на човека.
В условията на динамични геополитически промени и предизвикателства пред международния ред, Всеобщата декларация за правата на човека запазва своята непреходност като признание на нашата споделена човечност и равнопоставеност. Всеобщата декларация символизира и непоколебимия ни стремеж към мирен и справедлив свят.
България последователно отстоява принципите, залегнали във Всеобщата декларация за правата на човека, и добросъвестно изпълнява задълженията, които произтичат от международните договори в областта на правата на човека, към които се е присъединила. Ангажиментът на България за насърчаване, спазване и защита на правата на човека бе потвърден и по време на успешно преминалия Универсален периодичен преглед по правата на човека на 6 ноември 2025 г. в Женева. Международно признание за постигнатото от нашата страна в областта на правата на човека е избирането на България за втори път за член на Съвета на ООН по правата на човека за периода 2024-2026 г.
Международният ден на правата на човека ни напомня, че тези права са универсални, неделими, незаменими и взаимосвързани. България потвърждава своята непоколебимост да продължи да следва принципите на Всеобщата декларация и готовността си активно да допринася към усилията за насърчаване и защита на правата на човека, както на национално, така и на международно ниво.