България отбеляза Световния ден на туризма с три нови инициативи във Варна

Учредена беше Асоциация на висшите училища за туризма, създава се Национална обсерватория за качеството, а в Морската градина поставиха началото на Алея на международния туризъм

България отбеляза Световния ден на туризма – 27 септември, с три нови инициативи във Варна, насочени към образованието, качеството и устойчивото развитие на туристическия сектор.

В морската столица беше учредена Асоциация на висшите училища, обучаващи кадри за туризма, обявено беше създаването на Национална обсерватория за качеството и устойчивостта на туристическия продукт, а в Морската градина беше поставено началото на Алея на международния туризъм.

Нова асоциация свързва университетите, бизнеса и държавата

Новата Асоциация поставя началото на по-тясно сътрудничество между академичната общност, туристическия бизнес и държавата.

„Качеството в туризма започва от качественото образование и от мотивираните и професионално реализирани хора, които създават туристическия продукт“, заяви министърът на туризма д-р Илин Димитров.

По думите му създаването на организацията е продължение на усилията за изграждане на по-силна връзка между висшите училища и реалните потребности на туристическия сектор.

Асоциацията ще работи за обмен на знания и добри практики, мобилност на студенти и преподаватели, съвместни образователни и научни проекти и по-тясно взаимодействие между университетите и бизнеса.

За неин председател беше избран доц. д-р Красимир Александров.

Изкуственият интелект и дигитализацията във фокуса на туризма

Тазгодишното отбелязване премина под мотото „Дигитален дневен ред и изкуствен интелект за промяната на туризма“.

В програмата участваха 17 ректори и представители на висши училища, посланици и представители на дипломатическия корпус.

С видеообръщения се включиха европейският комисар по устойчив транспорт и туризъм Апостолос Дзидзикостас, Кордула Волмутер от UN Tourism и президентът и главен изпълнителен директор на Световния съвет за пътувания и туризъм Глория Гевара.

Национална обсерватория ще следи качеството на туристическия продукт

Министър Илин Димитров обяви и създаването на Национална обсерватория за качеството и устойчивостта на туристическия продукт.

Предвижда се тя да събира и анализира реални данни за процесите в сектора. Част от информацията ще идва директно от туристите чрез QR кодове в туристическите обекти.

„Информацията ще позволява да се проследява развитието на туристическия продукт както на национално, така и на регионално ниво, и да се вижда къде има напредък или са необходими подобрения“, посочи министърът.

Над 20 липи поставиха началото на Алея на международния туризъм

Световният ден на туризма беше отбелязан и със символична инициатива в Морската градина във Варна.

Представители на дипломатическия корпус, академичната общност и страните основатели на Асоциацията засадиха над 20 сребролистни липи, с което беше поставено началото на Алея на международния туризъм.

Идеята е алеята да продължи да расте през следващите години, като към инициативата се присъединяват нови участници.