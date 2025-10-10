България обмисля интегриране на проверката на възрастта в националния цифров портфейл

България разглежда възможността проверката на възрастта да бъде част от националния цифров портфейл.

Страната ни подкрепя и идеята за общоевропейско технологично решение, предложено от Европейската комисия, което да може да бъде прилагано от всички държави членки. Това съобщи министърът на електронното управление по време на Съвета на ЕС по транспорт, телекомуникации и енергетика, която се проведе в гр. Хорсенс, Кралство Дания.

“Идеята е чрез цифровия портфейл да се осигури сигурна и защитена идентификация на възрастта при използване на онлайн услуги – особено от деца и младежи. По този начин ще се създаде допълнителна защита срещу достъп до неподходящо съдържание и рискови онлайн платформи, като същевременно ще се гарантира поверителността на личните данни”, обясни министър Мундров.

Основна тема на форума беше Декларацията от Ютланд за изграждане на безопасен онлайн свят за непълнолетните, инициирана от Датското председателство на Съвета на ЕС. Документът поставя фокус върху рискове като вредно съдържание, пристрастяващи алгоритми и прекомерно събиране на лична информация от непълнолетни потребители.

“Децата и младите хора са най-активните потребители на дигитални услуги, но и най-уязвимите. Проверка на възрастта чрез цифровия портфейл може да бъде част от едно балансирано решение – такова, което осигурява защита, но не създава пречки. Подкрепяме усилията на Европейската комисия за общ подход по тази тема на ниво ЕС”, заяви минстър Мундров.

Повод за обсъждането стана Декларацията от Ютланд – инициатива на Датското председателство на Съвета на ЕС, която цели създаване на по-безопасна онлайн среда за деца и младежи в целия съюз. Документът поставя фокус върху рискове като вредно съдържание, пристрастяващи алгоритми и прекомерно събиране на лична информация от непълнолетни потребители.

България подкрепя инициативата и изрази готовност да участва активно в изработването на общоевропейски решения, включително технологични инструменти за проверка на възрастта. Страната призова за провеждането на открит обществен дебат с участието на родители, учители, здравни специалисти, регулатори, ИТ сектора и младите хора.

Facebook

Twitter



Shares