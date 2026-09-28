Страната ни предлага в новата Обща селскостопанска политика да бъде въведено специално плащане за производителите на маслодайна роза

България настоява в новата Обща селскостопанска политика (ОСП) след 2027 г. да бъде създадена специална възможност за подпомагане на маслодайната роза. Това заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски по време на заседание на Съвета по земеделие и рибарство в Брюксел.

Българското предложение предвижда в Регламента за ОСП да бъде създаден нов член, който да урежда интервенция „Специално плащане за културата маслодайна роза“, финансирана от бюджета на Общата селскостопанска политика.

„Зад аромата на българското розово масло стоят вековна традиция, уникално българско производство и трудът на поколения розопроизводители – традиция, която имаме отговорност да съхраним и подкрепим“, подчерта министър Абровски.

По думите му уникалността на българската роза допринася и за уникалността на Европейския съюз. По време на заседанието министърът подари на участниците мускалче с българско розово масло – един от най-разпознаваемите символи на българското земеделие и традиции.

България иска продължаване на преходната национална помощ

Друг важен за страната въпрос е възможността за продължаване на преходната национална помощ.

България подкрепи документ, иницииран от Румъния заедно с Кипър, Унгария, Полша и Словакия.

„Отчитайки нарастващите икономически, геополитически и климатични предизвикателства, продължаваме да смятаме, че ОСП трябва да остане силна и стабилно финансирана политика“, заяви Абровски.

Българският земеделски министър постави и въпроса за праговете при намалението на плащанията по интервенцията за дегресивно плащане на площ.

Страната ни подкрепя доброволното прилагане на намаленията и тавана на плащанията, като предлага праговете да бъдат определяни от отделните държави членки според спецификите в структурата на земеделските им стопанства.

„Нашето искане е в Регламента за ОСП да се включи възможност за приспадане на разходите за заплати и осигуровки, свързани със селскостопанската дейност, подобно на действащите в момента разпоредби. Това следва да бъде доброволно за държавите членки и обект на национално решение“, посочи министърът.

Акцент върху напояването и хидромелиорациите

България настоява бъдещата ОСП да предостави и възможности за развитие на напоителната инфраструктура и мащабни проекти в областта на хидромелиорациите, включително колективни и териториални системи.

Според Абровски са необходими достатъчно гъвкави механизми, които да позволяват бързото програмиране на извънредни мерки при неблагоприятни климатични и други събития.

Министърът постави акцент и върху гарантираната подкрепа за Системата за знания и иновации в селското стопанство (АКИС). Целта е да бъде осигурена непрекъснатост на съветническите услуги, иновационните мрежи и изпълнението на иновативни дейности.

„Сред ключовите въпроси за България остава и осигуряването на подходящ преходен период и ясни правила, които да гарантират непрекъснатост и сигурност при отпускането на директните плащания след 2027 г.“, заяви Абровски.

България и още три държави искат спешни действия заради заболяванията по животните

Преди началото на заседанието земеделският министър съобщи, че България, Румъния, Гърция и Кипър ще настояват Европейската комисия да предприеме спешни действия във връзка с усложнената епизоотична обстановка и разпространението на чума и шарка по дребните преживни животни.

Сред предложенията са актуализиране на европейското законодателство и осигуряване на европейско подпомагане и обезщетяване на земеделските стопани за понесените загуби и ограниченията, свързани с мерките за ликвидиране на заболяванията.

България настоява още Европейският орган за безопасност на храните (EFSA) да извърши научни изследвания относно възможностите за използване и търговия с продукти от животни при прилагането на епизоотични мерки.