България категорично подкрепя проф. Халед Ел-Енани за генерален директор на ЮНЕСКО

Република България приветства решението от 222-та сесия на Изпълнителния съвет на ЮНЕСКО да се номинира проф. Халед Ел-Енани от Египет за генерален директор на ЮНЕСКО.

Проф. Ел-Енани е учен с международна известност и е заемал множество отговорни позиции, сред които директор на Националния музей на египетската цивилизация в Кайро, министър на антиките и туризма на Арабска република Египет и специален посланик на ООН за културен туризъм.

През април 2025 г. Република България заяви официално своята подкрепа за кандидатурата на проф. Ел-Енани за генерален директор на ЮНЕСКО, за периода 2025-2029 г. Република България ще потвърди своята подкрепа по време на предстоящата Генералната конференция на ЮНЕСКО, която трябва да одобри номинацията на проф. Ел-Енани.

Facebook

Twitter



Shares