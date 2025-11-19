България издига кандидатурата си за Съвета на Международния съюз по далекосъобщения

България издига кандидатурата си за преизбиране в Съвета на Международния съюз по далекосъобщения за мандат 2027-2030 г.

Това подчерта заместник-министърът на транспорта и съобщенията Димитър Недялков в рамките на Световната конференцията по развитие на далекосъобщенията, която се проведе в Баку. Събитието се организира от Международния съюз по далекосъобщения. България е член на организацията от 1880 г. Световната конференция е платформа за приемане на глобални стратегии за развитие на технологиите и политики за цифрова трансформация, както и за развитие на сътрудничеството за преодоляване на цифровото разделение.

Заместник-министър Димитър Недялков представи политиката и проектите за цифрова свързаност на Министерството на транспорта и съобщенията. Той посочи, че целта на най-мащабната инвестиция във високоскоростен интернет е да бъде осигурен по-широк достъп до цифрови услуги и технологични иновации.

По време на участието си в конференцията заместник-министърът разговаря с генералния секретар на Международния съюз по далекосъобщения Дорийн Богдан-Мартин, както и с нейния заместник Томас Ламанаскас. Бяха проведени и двустранни срещи за представяне на кандидатурата ни на делегациите на САЩ, Великобритания, Азербайджан, Бразилия, Япония, Франция, Йордания, Бенин, Самоа, Руанда, Бахрейн, Сърбия.

Facebook

Twitter



Shares