България и Виетнам ще си сътрудничат в областта на труда и социалните въпроси

Меморандум за разбирателство между Министерството на труда и социалната политика на Република България и Министерството на вътрешните работи на Социалистическа република Виетнам подписаха министър Борислав Гуцанов и заместник-министър Чъонг Хай Лонг.

Документът предвижда сътрудничество в областта на труда и социалните въпроси между двете държави.

Изпълнението на споразумението ще включва обмен на опит и добри практики в трудовото законодателство, активната политика по заетостта, създаването на здравословни и безопасни условия на труд, както и политиката за повишаване на доходите, борбата с бедността, социалното изключване и превенцията на недекларираната заетост. Предвижда се България и Виетнам да си сътрудничат чрез обмен на информация относно действащото законодателство в областта на трудовата миграция и трудовите отношения.

Меморандумът беше подписан в рамките на срещата между министър-председателя Росен Желязков и генералния секретар на Виетнамската комунистическа партия То Лам днес в София.

