България и Виетнам подписаха меморандум за дигитално сътрудничество

Министърът на електронното управление Валентин Мундров и министърът на науката и технологиите на Социалистическа република Виетнам Нгуен Ман Хунг подписаха Меморандум за разбирателство в областта на дигиталното сътрудничество в присъствието на министър-председателя на Република България Росен Желязков и на генералния секретар на Виетнамската комунистическата партия То Лам.

Предмет на предложения от виетнамската страна Меморандум между Министерството на електронното управление на Република България и Министерството на науката и технологиите на Социалистическа република Виетнам е сътрудничеството в областта на цифровата трансформация и дигиталното развитие, основано на принципите на равнопоставеност и взаимна полза.

Меморандумът поставя рамка за стратегическо партньорство между двете министерства. Сред основните му цели са насърчаването на иновациите, обменът на добри практики и участието в съвместни проекти и програми от взаимен интерес в областта на цифровата трансформация.

Документът подчертава стремежа на България и Виетнам да укрепят и разширят сътрудничеството си в областта на електронното управление, цифровизацията на публичните услуги, цифровите иновации за бизнеса, киберсигурността, изкуствения интелект, научноизследователската и развойна дейност, както и развитието на дигиталните умения и образованието.

Двете страни ще обменят опит и добри практики при модернизацията на публичните услуги, внедряването на решения за електронно управление и намаляването на административната тежест, с цел улесняване на достъпа на гражданите и бизнеса до обществени услуги.

Сътрудничеството между Виетнамския екип за реагиране при инциденти в киберсигурността (VNCERT) и Националния екип за реагиране при инциденти с компютърната сигурност в България (CERT-BG) е сред ключовите направления в меморандума. Предвижда се обмен на добри практики и опит относно заплахите и инцидентите в киберсигурността, споделяне на виждания за институционалната рамка, организиране на обучения и сътрудничество по политики за електронна идентификация и насърчаване на цифровото доверие.

В сферата на образованието и науката двете страни ще развиват съвместни изследователски проекти и инициативи, насочени към насърчаване на научните иновации и приложните технологии. Обменът на изследователи, преподаватели и студенти е сред акцентите в партньорството в областта на напредналите технологии и дигиталните решения.

България и Виетнам ще си сътрудничат и чрез участие в регионални и международни инициативи и програми за дигитално развитие, както и при организирането на съвместни събития – дигитални изложби, търговски панаири, форуми и конференции.

