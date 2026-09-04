България и Словакия задълбочават сътрудничеството си в енергетиката, сигурността и високите технологии

Ще работим двете страни заедно да бъдем част от големите европейски проекти, от научното и технологичното развитие на Европа, заяви министър-председателят Румен Радев след срещата си със словашкия премиер Роберт Фицо

Енергетика, сигурност и отбрана, борба с нелегалната миграция, развитие на индустрията и високите технологии – това са приоритетните области, в които България и Словакия ще задълбочат сътрудничеството си, след като министър-председателят Румен Радев и словашкият премиер Робер Фицо се срещнаха днес в Министерския съвет. Двамата направиха преглед на двустранните отношения и изразиха обща воля за разширяване на взаимодействието между България и Словакия по редица теми.

Премиерът Румен Радев акцентира върху стремежа на двете страни да работят както в двустранен формат, така и на европейско ниво за осигуряването на стабилна, надеждна и евтина енергия за икономиките и гражданите. В хода на днешните разговори беше договорено провеждането на двустранна среща на ниво енергийни министри и сформирането на съвместна комисия, чрез която да се споделят опит и научна експертиза по важни проекти в сферата на ядрената енергетика. Радев припомни, че и двете държави преговарят с „Уестингхаус“ относно инсталирането на реактори AP 1000 от най-ново поколение. „Това са сложни проекти, които изискват обединяване на нашите усилия, за да бъдем по-ефективни и целият процес по тяхното усвояване и инсталиране да бъде много по-ефикасен“, посочи българският премиер. Радев припомни също, че именно ядрената енергетика е ключов фактор за постигане на една от основните цели на Европейския съюз – климатичната неутралност. Министър-председателят Румен Радев изтъкна също сериозния принос на България за по-голяма енергийна свързаност, сигурност и диверсификация, от което има интерес и Словакия.

След разговора на премиера Радев и колегата му Фицо стана ясно също така, че в рамките на съвместна комисия България и Словакия ще обменят опит относно усъвършенстването на нормативната база в сферата на публично-частното партньорство и привличането на инвестиции. В този контекст министър-председателят Радев поздрави своя колега Роберт Фицо за интензивната индустриализация, постигната от страната му през последните две десетилетия. „Словакия се превърна в безспорен лидер в автомобилостроенето – една цел, която ние също сме си поставили“, изтъкна Радев, като отбеляза, че предстои по улиците на Братислава да бъдат пуснати в движение първите автономни електромобили. „Това означава, че има не само технологични, но и сериозни нормативни решения“, отбеляза българският министър-председател и открои значението на двустранното сътрудничество по темата.

Отбранителната промишленост също беше посочена от българския премиер като друга важна област, в която България и Словакия могат да споделят своя опит. „Имаме изключително успешно сътрудничество и взаимодействие между авиобаза „Слиач“ и авиобаза „Граф Игнатиево“ за усъвършенстване на инфраструктурата и усвояването на самолети F-16 Block 70“, изтъкна Радев.

По отношение на Многогодишната финансова рамка министър-председателят Румен Радев акцентира върху разбирането на групата „Приятели на кохезията“, че финансирането и развитието на новите приоритети на ЕС като конкурентоспособност и сигурност не трябва да бъде за сметка на традиционните политики като сближаването и селското стопанство, които са всъщност стълбовете на европейското единство. Според премиера Радев е важно да има справедлив достъп до ресурсите на Фонда за конкурентоспособност и до механизмите за тяхното разпределение, така че по-малките страни да не бъдат ощетени. „Ние желаем и ще работим заедно и двете страни да бъдем част от големите европейски проекти, да бъдем част от научното и технологичното развитие на Европа, и това е гарант да затваряме пропастта, която съществува в технологично-индустриалните отношения между големите и по-малките държави“, заяви Радев.

„Скъпи Роберт, радвам се, че ние имаме обща визия за бъдещето на Европа: Европа на мира, просперитета, Европа на единството“, обърна се българският министър-председател към словашкия си колега. Премиерът Радев беше категоричен, че войната в Украйна няма военно решение и че опитите за военно решение водят към повишаване на риска и опасна ескалация. „Затова още веднъж призоваваме за разум, призоваваме за диалогичност, призоваваме за спиране на огъня и сядане на масата на преговори, защото дипломацията е единственото устойчиво и надеждно решение на този конфликт“ заяви още премиерът Румен Радев.

В заключение министър-председателят открои значението на културните връзки между България и Словакия. Радев специално изрази благодарност към премиера Фицо за подкрепата към българската общност в Словакия и възможността тя да съхрани културните си традиции и да бъде изучаван български език. „Радвам се също, че броят на словашките туристи в България расте непрекъснато и ние ще работим тази тенденция да се усилва, а също така расте и броят на българите, посещаващи Словакия“, добави Радев.

От своя страна премиерът Роберт Фицо изтъкна, че България и Словакия са приятелски държави, без отворени въпроси помежду си. Потвърди също така пълната подкрепа на Словакия за членството на страната ни в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Фицо на свой ред изтъкна ползите за двете страни от увеличаването на туристическия поток. Отбеляза, че през изминалата година повече от 80 хиляди туристи от Словакия са посетили България и напомни, че има директна самолетна връзка, която насърчава туристическия, културен и икономически обмен. Премиерът Фицо акцентира също върху значението на сътрудничеството в сферата на образованието. По думите му, за да бъдат постигнати повече резултати, е необходим и по-голям обмен на студенти и докторанти. Премиерът Фицо изтъкна и интереса за сътрудничество на България и Словакия в областта на ядрената енергетика. Потвърди и близките позиции на двете страни по отношение на Фонда за конкурентоспособност.