петък, септември 18, 2026
Последни:
България

България и Северна Македония започнаха подготовката на новата програма за трансгранично сътрудничество

Недялко Тенев

Бъдещата програма „Интеррег България – Северна Македония 2028–2034“ ще търси дългосрочни решения за демографските, икономическите и климатичните предизвикателства в граничните региони

Започна подготовката на Програма „Интеррег България – Северна Македония 2028–2034“. Първата среща на Групата за програмиране беше открита от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Десислава Георгиева с участието на представители на Европейската комисия, институции от двете държави, местни и регионални власти, социално-икономически партньори и граждански организации.

„Трябва заедно да определим посоката на трансграничното сътрудничество за следващия програмен период“, заяви Георгиева. По думите ѝ основната задача е да бъдат определени общите предизвикателства, при които сътрудничеството през границата може да има най-голям ефект за хората и развитието на региона.

От 2007 г. насам в рамките на три програмни периода са подкрепени 206 проекта с участието на 463 организации и общ бюджет от близо 67 млн. евро. Натрупаният опит ще бъде използван при подготовката на новата програма, като стремежът е да се премине от отделни проекти към по-устойчиви партньорства и решения, които да продължат да действат и след приключване на европейското финансиране.

МРРБ и Министерството на местното самоуправление на Северна Македония са провели териториален анализ, регионални консултации с над 150 участници, онлайн събиране на проектни идеи и секторни междуинституционални консултации.

Сред основните проблеми, очертани в процеса, са демографският спад, отливът на млади хора, недостатъчната свързаност и различията в достъпа до услуги. Наред с тях е идентифициран потенциал за развитие на трансграничния бизнес и за съвместни действия за по-добра готовност при климатични рискове.

Следващата задача на Групата за програмиране е събраните данни и предложения да бъдат превърнати в конкретни стратегически приоритети за програмния период 2028–2034 г.

Вижте още

Стартира приемът за окончателно преустановяване на риболовни дейности

Недялко Тенев

Община Свищов дава старт на енергийното обновяване на 15 жилищни сгради

Недялко Тенев

СГП образува две досъдебни производства за АМ „Хемус“ и Северната скоростна тангента

Недялко Тенев

Pin It on Pinterest