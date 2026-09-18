България и Северна Македония започнаха подготовката на новата програма за трансгранично сътрудничество

Бъдещата програма „Интеррег България – Северна Македония 2028–2034“ ще търси дългосрочни решения за демографските, икономическите и климатичните предизвикателства в граничните региони

Започна подготовката на Програма „Интеррег България – Северна Македония 2028–2034“. Първата среща на Групата за програмиране беше открита от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Десислава Георгиева с участието на представители на Европейската комисия, институции от двете държави, местни и регионални власти, социално-икономически партньори и граждански организации.

„Трябва заедно да определим посоката на трансграничното сътрудничество за следващия програмен период“, заяви Георгиева. По думите ѝ основната задача е да бъдат определени общите предизвикателства, при които сътрудничеството през границата може да има най-голям ефект за хората и развитието на региона.

От 2007 г. насам в рамките на три програмни периода са подкрепени 206 проекта с участието на 463 организации и общ бюджет от близо 67 млн. евро. Натрупаният опит ще бъде използван при подготовката на новата програма, като стремежът е да се премине от отделни проекти към по-устойчиви партньорства и решения, които да продължат да действат и след приключване на европейското финансиране.

МРРБ и Министерството на местното самоуправление на Северна Македония са провели териториален анализ, регионални консултации с над 150 участници, онлайн събиране на проектни идеи и секторни междуинституционални консултации.

Сред основните проблеми, очертани в процеса, са демографският спад, отливът на млади хора, недостатъчната свързаност и различията в достъпа до услуги. Наред с тях е идентифициран потенциал за развитие на трансграничния бизнес и за съвместни действия за по-добра готовност при климатични рискове.

Следващата задача на Групата за програмиране е събраните данни и предложения да бъдат превърнати в конкретни стратегически приоритети за програмния период 2028–2034 г.