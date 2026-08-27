България и Северна Македония подготвят тригодишно сътрудничество в здравеопазването

Планът за периода 2026–2028 г. предвижда обмен на специалисти и опит в медицинската помощ, профилактиката, електронното здравеопазване и новите технологии

Министерският съвет одобри проект на План за сътрудничество между здравните министерства на България и Република Северна Македония за периода 2026–2028 г. Документът ще послужи като основа за водене на преговори между двете страни.

Предвижда се тригодишното партньорство да обхване широк кръг от области в здравеопазването, сред които първична, специализирана и болнична медицинска помощ.

Сред основните направления са още профилактиката и контролът на заразните и незаразните заболявания, включително ХИВ/СПИН, както и епидемиологичният надзор и управлението при извънредни ситуации.

Двете страни ще могат да обменят опит и в областта на здравното законодателство, статистиката и развитието на електронното здравеопазване.

Сътрудничество между университети, болници и научни институти

Планът насърчава по-тесни контакти между научноизследователски институти, университети и лечебни заведения от България и Северна Македония.

Целта е да се разширят обменът на знания и опит в медицинската наука и информацията за лекарствените продукти, както и сътрудничеството при развитието на нови медицински технологии и оборудване.

Предвиждат се също обмен на специалисти и възможности за участие в национални и международни инициативи и събития в сферата на здравеопазването.

Дейностите по плана ще бъдат осъществявани в рамките на предвидените бюджетни средства на всяка от двете държави.

Очаква се изпълнението му да допринесе за задълбочаване на двустранните отношения между България и Северна Македония в областта на здравеопазването, както и за по-активен обмен на информация, експертиза и медицински специалисти.