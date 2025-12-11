България и Република Корея засилват партньорството си в дигиталната трансформация и киберсигурността

Министърът на електронното управление Валентин Мундров и Юн Ходжунг, министър на вътрешните работи и сигурността на Република Корея, откриха българо-корейския форум „Подобряване на цифровата трансформация и обществената безопасност“, който се проведе днес в София.

Събитието акцентира върху задълбочаването на сътрудничеството между двете държави в областта на дигитализацията, модерните публични услуги и киберсигурността.

Двамата министри подчертаха значението на активния обмен на опит, експертиза и технологии, както и важността на съвместните проекти в контекста на ускореното технологично развитие. Те отбелязаха, че България и Република Корея споделят общи цели и приоритети в развитието на устойчиво и прозрачно цифрово управление.

„Цифровата трансформация не е само технологична промяна – тя е промяна в мисленето, в начина, по който държавата работи за гражданите си. Нашият фокус е да създаваме услуги, които са бързи, надеждни и сигурни, защото доверието е основата на модерното управление“, подчерта министър Валентин Мундров по време на дискусията.

В рамките на форума двамата министри обсъдиха и ключови теми, сред които защитата на личните данни при използване на изкуствен интелект, необходимостта от устойчиви механизми за съхранение на информация и рисковете, свързани с киберзаплахите към критичната инфраструктура. Особено внимание беше отделено на значението на защитата на изборните процеси и публичните регистри.

„Киберсигурността е част от националната сигурност. Ефективната защита на критичните системи и регистрите е гаранция за стабилността на институциите и за защитата на правата на гражданите. В този процес международното сътрудничество е ключово“, посочи Мундров. От своя страна министър Юн Ходжунг представи корейския модел за дигитално управление и най-добрите практики на страната в областта на устойчивите технологии и защитата на информационните системи. Той изтъкна готовността на Република Корея за активно партньорство с България чрез съвместни инициативи и експертен обмен.

Участниците във форума се обединиха около разбирането, че успешната дигитализация изисква последователност, визия и отговорно управление. Сътрудничеството между България и Република Корея ще продължи да се развива в посока споделени решения и интегрирани политики, които подпомагат обществената сигурност, прозрачността и устойчивото развитие.

